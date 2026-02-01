Egy világsiker titka és veszélyei – forró viszály a jégen

Soha nem látott a világ tévéfilmsorozatot olyan gyorsan népszerűvé válni, mint a Heated Rivalry (magyarul Forró viszály a címe, már kész a feliratozás.) A Rachel Reid által írt regényben az egyik főszereplő egy kanadai hokisztár, a másik pedig egy orosz, akit a világ legjobb jégkorongozójának tartanak. Nemcsak az a siker titka, hogy LGBTQ témát dolgoz fel, ez nem újdonság az HBO Max-on, amely rácsapott a kanadai produkcióra. Tucatnyi hasonló témájú sorozat fut a többi streaming cég, például a Netflix műsorán is. A siker egyik titka Jacob Tierney, aki a forgatókönyvet írta és a produkciót rendezte, no meg a kiváló szereposztás és a színészi játék, holott egy világsztár se szerepel benne.

A produkció azért is szokatlan, mert egy kanadai gyártó, a Crave rukkolt elő vele, alacsony költségvetésből. Mégis, egy hét alatt hatszáz millió percig nézték a világon – már azokban az országokban, ahol eddig megvették a vetítési jogokat. Ez egy három héttel ezelőtti szám, amely azóta bizonyára a többszörösére emelkedhetett.

Kevés pénzből, egy hónap alatt forgatták

A siker egyik titka az amerikaiak számára mindig egzotikus orosz vonal, a másik, hogy ezek a fiatal férfiak kiváló színészeknek bizonyultak, olyannyira, hogy már be van ígérve a második évad. A sorozatot 37 nap alatt (!) forgatták le, vágták meg. Az eddig hatrészes széria az HBO Max napi legnézettebb tévéműsor-listájának élén áll az Egyesült Államokban.

A két főszereplő az amerikai Connor Storrie és a kanadai Hudson Williams. A 25 éves Storrie évekig álmodozott róla, hogy színész lesz, sportolt és megtanult franciául is, ami nem jellemző az átlagamerikaiakra. Tökéletesen hozza az oroszokról kialakított nyugati közhelyeket – durvák, isznak, cigarettáznak, önteltek, gyanakvók, korruptak, erőszakosak.

A regény szerint Ilja családjában mindenki magas rangú rendőrtiszt, de az ő Kanadában keresett pénzéért sóvárognak, miközben elképzelhetetlen luxusban élnek Moszkvában. (Az orosz jeleneteket természetesen nem Oroszországban forgatták. Annál is inkább, mivel több filmszaklap szerint Oroszország betiltotta a széria vetítését. Már amennyire azt be lehet manapság, hiszen a YouTube-on is futótűzként terjed.)

A két főszereplő az amerikai Connor Storrie és a kanadai Hudson Williams

Fotó: IMDb

Az éttermi felszolgálóként dolgozó és meghallgatásokra járó Storrie – aki eddig csak kis statisztaszerepet játszott itt-ott – a film kedvéért megtanult két hét alatt orosz akcentussal beszélni angolul, és perceken keresztül oroszul beszél. Olyan hitelesen, hogy angol nyelvterületen nem hitték el, hogy nem ez az anyanyelve.

A texasi Odessában született, de ez még nem jelent feltétlenül orosz származást, az USA-ban négy Odessa nevű település van. Megtanult korcsolyázni is, bár a hokis jelenetekben természetesen profi sportolók voltak a dublőrök. Rendezett már kisfilmet és ír is.

Hudson Williams, azaz Shane a film szerint egy visszafogott, szolid felső középosztálybeli kanadai családból származik, akinek az apja az ország államkincstárában dolgozik, az anya japán. A valóságban Hudson Williams anyai részről koreai származású. Ő is sportolt és filmezett már. Egy végtelenül introvertált, érzékeny, szinte gátlásos fiatal férfit játszik. A színész a való életében is nehezen hitte el eddig, hogy ázsiai küllemével valaha bekerülhet a sztárok közé. (Hogy meddig lesz közöttük, az már a jövő zenéje és számos tényezőtől függ.) A film azért is aratott óriási sikert, mert Williams minden arc és szemrezdülése autentikus, és úgy tud sírni, premier plánban, ahogy senki.

A nők végigbőgik a sorozatot

A sorozat rajongói többnyire fiatal és középkorú nők millióiból kerülnek ki világszerte. A közösségi médiában arról is rövid filmecskék születnek, hogy barátnők egymás mellett ülnek a kanapén és végigbőgik a szériát, miközben a romantikus részeknél visongnak. (Ez nem újdonság, a hasonló tematikájú svéd Young Royals sorozatnak is a nők a megszállottjai.) Divatba jött, hogy egy-egy vendéglátóhely nagy vetítőjén a közönség együtt nézi sokadszorra a szériát. Ha elkezdik vetíteni, ott ragadnak órákra az étteremben.

A premier után beindult egy olyan gépezet, amelyet nehéz ép ésszel elviselni. Pár hónapja még ismeretlen emberként dolgoznak egy étteremben – ma pedig luxusautókból szállnak ki, testőrökkel védve. Az őrült rajongók pedig azért imádkoznak, hogy megérinthessék Williams szeplőit vagy Storrie haját.

Közben beindult a háttéripar: a karkötők és más szuvenírek – párnák, pólók – gyártása, a közösségi média pedig majd felrobbant a kommentektől.

Armaniban, Ricky Martin mellett ülve

A milánói divathéten Williams vonult fel a kifutó élén, különféle kreációkban. Az Armani bemutatón Rocky Martin ült mellette, miközben jót beszélgettek. Az ilyesmi jót tesz a fiatal feltörekvő sztárnak meg a már kissé idősebbnek is – egymás imázsát erősítik. A kanadaiak versengenek érte, hogy melyik településé igazán – Kamloops-ban született – netán Ottawáé, illetve Montreálé, ahol sok jelenetet forgattak?

Storrie pedig egyik napról a másikra az Yves Saint Laurent márkaarca lett.

Minden jelenetüket, mozdulatukat Chala Hunter intimitáskoordinátor tervezte meg, de előbb engedélyt kért rá a szereplőktől, ahogyan ez ma szokás.

A filmsorozathoz mit szóltak a jégkorongozók? Nos, először is dicsérték, hogy mennyire profin keverték össze a valódi hokisok jeleneteit a két színészével, de olyan is akad, akinek a Heated Rivalry segített abban, hogy hosszú évek hallgatása után önmaga lehessen a jégen és azon kívül is.

Ők vitték az olimpiai lángot

A filmsorozatért eredetileg nagyon kicsi gázsit kaptak. de mivel a következő három évre szerződést írtak alá a Crave-vel, a nagy siker miatt ezt bizonyára megemelik. Nemrégiben a Creative Artists Agency-vel, a világ legnagyobb tehetségkutató ügynökségével is szerződést kötöttek.

Mind a két színész és menedzsereik azon dolgoznak, hogy külön-külön lépjenek fel bizonyos eseményeken – igaz, a milánói téli olimpia lángját közösen vitték. A cél, hogy ne legyenek ikrekként összekötve, hanem építsenek ki egy saját karriert.

Ilyenkor kell a menedzsernek rávenni őket, hogy ne szálljanak el maguktól. A nagy siker hátulütője, hogy akik ennyire népszerűek egy sorozatban, ráadásul 25 évesen, örökre hozzákötődnek a szerephez. Bármi más filmes feladattal megbízzák őket, a néző majd felkiált, ő Shane vagy Ilja. (Mint ahogy Noah Wyle mindörökre a Vészhelyzet Carter dokija marad.) Azt is meg kell tanulniuk, hogy ne vegyék komolyan a közösségi média gonoszkodó kommentjeit, ha lehet, el se olvassák azokat.

Már „feketén” nézhető

A nevük két hónap alatt világszerte ismert lett. Storrie már beszélt Luca Guadagnino olasz rendezővel, akinek lehet, hogy szerepel az egyik filmjében. Pedig sok országban ezután kezdik műsorra tűzni a sorozatot a streaming szolgáltatók. Azért egyesek már itthon is nézhették, mert ahogy az A38 hajó programelőzetese fogalmaz, a Heated Rivalry Club Budapestre érkezik. A dj-k a film zenéjéből játszanak majd, sőt, ha valaki április 10. és 24. között ünnepli a születésnapját, akkor ingyenes a belépés. Viszont személyit hoznia kell, mert a részvételhez szigorúan veszik a18+-os korhatárt…