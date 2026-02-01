7p
Makró HBO Olimpia

Egy világsiker titka és veszélyei – forró viszály a jégen

Elek Lenke
Elek Lenke

Vírusként terjed. Még be sem mutatták Magyarországon, már megalakultak a magyar rajongói klubok a Facebookon, de élő klubest is készülődik az A38 hajón. A főszereplő fiatal színészek három hónapja még pincérként dolgoztak. A Heated Rivalry streaming széria november 28-i bemutatója után alig másfél hónappal a Golden Globe-on öt méterre ültek George Clooney-tól és Julia Roberts-től. Testőrök védik őket. Világmárkákban vonulnak fel a divatparádén, méregdrága órákat és ékszereket viselnek. Mi a titka ennek az elképesztő sikernek és hogyan lehet ép ésszel elviselni?

Soha nem látott a világ tévéfilmsorozatot olyan gyorsan népszerűvé válni, mint a Heated Rivalry (magyarul Forró viszály a címe, már kész a feliratozás.) A Rachel Reid által írt regényben az egyik főszereplő egy kanadai hokisztár, a másik pedig egy orosz, akit a világ legjobb jégkorongozójának tartanak. Nemcsak az a siker titka, hogy LGBTQ témát dolgoz fel, ez nem újdonság az HBO Max-on, amely rácsapott a kanadai produkcióra. Tucatnyi hasonló témájú sorozat fut a többi streaming cég, például a Netflix műsorán is. A siker egyik titka Jacob Tierney, aki a forgatókönyvet írta és a produkciót rendezte, no meg a kiváló szereposztás és a színészi játék, holott egy világsztár se szerepel benne.

A produkció azért is szokatlan, mert egy kanadai gyártó, a Crave rukkolt elő vele, alacsony költségvetésből. Mégis, egy hét alatt hatszáz millió percig nézték a világon – már azokban az országokban, ahol eddig megvették a vetítési jogokat. Ez egy három héttel ezelőtti szám, amely azóta bizonyára a többszörösére emelkedhetett.

Kevés pénzből, egy hónap alatt forgatták

A siker egyik titka az amerikaiak számára mindig egzotikus orosz vonal, a másik, hogy ezek a fiatal férfiak kiváló színészeknek bizonyultak, olyannyira, hogy már be van ígérve a második évad. A sorozatot 37 nap alatt (!) forgatták le, vágták meg. Az eddig hatrészes széria az HBO Max napi legnézettebb tévéműsor-listájának élén áll az Egyesült Államokban.

A két főszereplő az amerikai Connor Storrie és a kanadai Hudson Williams. A 25 éves Storrie évekig álmodozott róla, hogy színész lesz, sportolt és megtanult franciául is, ami nem jellemző az átlagamerikaiakra. Tökéletesen hozza az oroszokról kialakított nyugati közhelyeket – durvák, isznak, cigarettáznak, önteltek, gyanakvók, korruptak, erőszakosak.

A regény szerint Ilja családjában mindenki magas rangú rendőrtiszt, de az ő Kanadában keresett pénzéért sóvárognak, miközben elképzelhetetlen luxusban élnek Moszkvában. (Az orosz jeleneteket természetesen nem Oroszországban forgatták. Annál is inkább, mivel több filmszaklap szerint Oroszország betiltotta a széria vetítését. Már amennyire azt be lehet manapság, hiszen a YouTube-on is futótűzként terjed.)

A két főszereplő az amerikai Connor Storrie és a kanadai Hudson Williams
A két főszereplő az amerikai Connor Storrie és a kanadai Hudson Williams
Fotó: IMDb

Az éttermi felszolgálóként dolgozó és meghallgatásokra járó Storrie – aki eddig csak kis statisztaszerepet játszott itt-ott – a film kedvéért megtanult két hét alatt orosz akcentussal beszélni angolul, és perceken keresztül oroszul beszél. Olyan hitelesen, hogy angol nyelvterületen nem hitték el, hogy nem ez az anyanyelve.

A texasi Odessában született, de ez még nem jelent feltétlenül orosz származást, az USA-ban négy Odessa nevű település van. Megtanult korcsolyázni is, bár a hokis jelenetekben természetesen profi sportolók voltak a dublőrök. Rendezett már kisfilmet és ír is.

Hudson Williams, azaz Shane a film szerint egy visszafogott, szolid felső középosztálybeli kanadai családból származik, akinek az apja az ország államkincstárában dolgozik, az anya japán. A valóságban Hudson Williams anyai részről koreai származású. Ő is sportolt és filmezett már. Egy végtelenül introvertált, érzékeny, szinte gátlásos fiatal férfit játszik. A színész a való életében is nehezen hitte el eddig, hogy ázsiai küllemével valaha bekerülhet a sztárok közé. (Hogy meddig lesz közöttük, az már a jövő zenéje és számos tényezőtől függ.) A film azért is aratott óriási sikert, mert Williams minden arc és szemrezdülése autentikus, és úgy tud sírni, premier plánban, ahogy senki.

A nők végigbőgik a sorozatot

A sorozat rajongói többnyire fiatal és középkorú nők millióiból kerülnek ki világszerte. A közösségi médiában arról is rövid filmecskék születnek, hogy barátnők egymás mellett ülnek a kanapén és végigbőgik a szériát, miközben a romantikus részeknél visongnak. (Ez nem újdonság, a hasonló tematikájú svéd Young Royals sorozatnak is a nők a megszállottjai.) Divatba jött, hogy egy-egy vendéglátóhely nagy vetítőjén a közönség együtt nézi sokadszorra a szériát. Ha elkezdik vetíteni, ott ragadnak órákra az étteremben.

A premier után beindult egy olyan gépezet, amelyet nehéz ép ésszel elviselni. Pár hónapja még ismeretlen emberként dolgoznak egy étteremben – ma pedig luxusautókból szállnak ki, testőrökkel védve. Az őrült rajongók pedig azért imádkoznak, hogy megérinthessék Williams szeplőit vagy Storrie haját.

Közben beindult a háttéripar: a karkötők és más szuvenírek – párnák, pólók – gyártása, a közösségi média pedig majd felrobbant a kommentektől.

Armaniban, Ricky Martin mellett ülve

A milánói divathéten Williams vonult fel a kifutó élén, különféle kreációkban. Az Armani bemutatón Rocky Martin ült mellette, miközben jót beszélgettek. Az ilyesmi jót tesz a fiatal feltörekvő sztárnak meg a már kissé idősebbnek is – egymás imázsát erősítik. A kanadaiak versengenek érte, hogy melyik településé igazán – Kamloops-ban született – netán Ottawáé, illetve Montreálé, ahol sok jelenetet forgattak?

Storrie pedig egyik napról a másikra az Yves Saint Laurent márkaarca lett.

Minden jelenetüket, mozdulatukat Chala Hunter intimitáskoordinátor tervezte meg, de előbb engedélyt kért rá a szereplőktől, ahogyan ez ma szokás.

A filmsorozathoz mit szóltak a jégkorongozók? Nos, először is dicsérték, hogy mennyire profin keverték össze a valódi hokisok jeleneteit a két színészével, de olyan is akad, akinek a Heated Rivalry segített abban, hogy hosszú évek hallgatása után önmaga lehessen a jégen és azon kívül is.

Ők vitték az olimpiai lángot

A filmsorozatért eredetileg nagyon kicsi gázsit kaptak. de mivel a következő három évre szerződést írtak alá a Crave-vel, a nagy siker miatt ezt bizonyára megemelik. Nemrégiben a Creative Artists Agency-vel, a világ legnagyobb tehetségkutató ügynökségével is szerződést kötöttek.

Mind a két színész és menedzsereik azon dolgoznak, hogy külön-külön lépjenek fel bizonyos eseményeken – igaz, a milánói téli olimpia lángját közösen vitték. A cél, hogy ne legyenek ikrekként összekötve, hanem építsenek ki egy saját karriert.

Ilyenkor kell a menedzsernek rávenni őket, hogy ne szálljanak el maguktól. A nagy siker hátulütője, hogy akik ennyire népszerűek egy sorozatban, ráadásul 25 évesen, örökre hozzákötődnek a szerephez. Bármi más filmes feladattal megbízzák őket, a néző majd felkiált, ő Shane vagy Ilja. (Mint ahogy Noah Wyle mindörökre a Vészhelyzet Carter dokija marad.) Azt is meg kell tanulniuk, hogy ne vegyék komolyan a közösségi média gonoszkodó kommentjeit, ha lehet, el se olvassák azokat.

Már „feketén” nézhető

A nevük két hónap alatt világszerte ismert lett. Storrie már beszélt Luca Guadagnino olasz rendezővel, akinek lehet, hogy szerepel az egyik filmjében. Pedig sok országban ezután kezdik műsorra tűzni a sorozatot a streaming szolgáltatók. Azért egyesek már itthon is nézhették, mert ahogy az A38 hajó programelőzetese fogalmaz, a Heated Rivalry Club Budapestre érkezik. A dj-k a film zenéjéből játszanak majd, sőt, ha valaki április 10. és 24. között ünnepli a születésnapját, akkor ingyenes a belépés. Viszont személyit hoznia kell, mert a részvételhez szigorúan veszik a18+-os korhatárt…

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Megint izgulhat a kormány, jönnek az igazság pillanatai

Megint izgulhat a kormány, jönnek az igazság pillanatai

Fontos adatokat közölnek a jövő héten.

Orbán Viktor nagy bejelentést tett

Orbán Viktor nagy bejelentést tett

Magyarország márciusban újraindítja a hazai teherautó-gyártást.

Rájár a rúd a bankokra

Rájár a rúd a bankokra

Hiába hárították át az ügyfeleikre a kormány által megemelt tranzakciós illetéket, tavaly csökkent a profitjuk.

A magyar benzinárban is meglátszik majd Trump újabb lépése

A magyar benzinárban is meglátszik majd Trump újabb lépése

Az öbölmenti régióba összevont amerikai csapatok miatt egyre több szakértő véli úgy, hogy Irán ellen komoly katonai csapásokat hajthat végre a következő hetekben az Egyesült Államok. A konfliktust már elkezdték árazni az olajpiacon, a Brent ára a héten 70 dollárig szökött fel. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő előrejelzése szerint a geopolitikai feszültségek az üzemanyagárakban is jelentkeznek, és további áremelés jöhet.

Fordulat az ingatlanpiacon: csökkent az építési telkek átlagára

Fordulat az ingatlanpiacon: csökkent az építési telkek átlagára

A telekpiacon az elmúlt évben ellentétes folyamatok voltak megfigyelhetők: miközben a kereslet jelentős mértékben élénkült az átlagos négyzetméterár és az abszolút ár is csökkent egy év alatt.

Bod Péter Ákos: Trump a bankok ellen fordul

Bod Péter Ákos: Trump a bankok ellen fordul

Példátlan konfliktus borzolja a kedélyeket az Egyesült Államokban, amely messze túlmutat azon, mekkora lesz a végén az amerikai alapkamat. Bod Péter Ákos korábbi jegybankelnök írása a Privátbankár.hu oldalon.

Megszületett a kormányzati magyarázat a pocsék gazdasági eredményre

Megszületett a kormányzati magyarázat a pocsék gazdasági eredményre

A háború és a gyenge német ipar a felelős.

Elfogytak a szavak a minisztériumban, de az elemzők nem bántak kíméletesen a friss GDP-adattal

A minisztérium a háborúval indokol, az elemzők nem bántak kesztyűs kézzel a friss GDP-adattal

Továbbra sem látszik fordulat a magyar gazdaságban, a 2024-es, meglehetősen szerény gazdasági növekedési ütemet is sikerült alulmúlnia a GDP-nek a tavalyi évben. A szezonálisan kiigazított, 0,3 százalékos bővülés mértéke, és elsősorban a negyedik negyedév teljesítménye a 2026-os, áthúzódó hatások miatt fontos. A Nemzetgazdasági Minisztérium elsősorban a háborúval indokolta a gyenge adatot, az elemzőktől pedig egy eddig nem látott, 2 százalék alatti előrejelzés érkezett.

Négyszeresére nőtt a Kifli.hu árbevétele Magyarországon

26 ezer forint egy átlagos bevásárlás?

Négyszeresére nőtt a Kifli.hu árbevétele Magyarországon.

Kiderült, hogy mennyiért lehet tankolni szombattól

Kiderült, hogy mennyiért lehet tankolni szombattól

Változik a dízel nagykereskedelmi ára.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168