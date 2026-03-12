Egyajánlatos árveréssel privatizálták a sikondai szanatóriumot is

5p

Az állami tulajdonú ingatlant előbb megkapta egy egyetemi alapítvány, végül egy ismeretlen magántulajdonos szerezte meg egy állami árverésen, ahol rajta kívül senki nem licitált. A szanatóriumot és környékét uniós és hazai költségvetési pénzből rakták rendbe. A szomszédban egy ismert milliárdos hotele található, aki pár éve kinézte magának a területet.

Nagyon gyakoriak a Magyar Nemzeti Vagyonkelező (MNV) Zrt. árverésein, hogy a meghirdetett ingatlanok kikiáltási áron kelnek el, tehát nincs licitálás, mert csak egy ajánlat érkezik be, amelyik aztán a nyertes is lesz. A februári és márciusi adatokat átnézve a legértékesebb négy árverés is csak egyajánlatos volt. Így kelt el például a sikondai szanatórium hatalmas területe is.

Csak egy ajánlat érkezett az árverésen
Fotó: Sikondai Szanatórium/Facebook

A sikondai szanatórium eladása azért is érdekes, mert egy 2012-es hír szerint csaknem 250 millió forintból újult meg az épületegyüttes. Az elnyert uniós támogatásból az eredetileg 1927-ben épült létesítmény komplex energetikai korszerűsítése az Új Széchenyi Terv keretében valósult meg. Tehát jelentős uniós pénzt elköltöttek rá.

Az épület felújítása során először 383 nyílászáró cseréjét végezték el, majd utána következett a homlokzat és padlásfödém szigetelése. Lecserélték a meglévő távvezetékeket és az elöregedett hideg-melegvíz tárolókat is, valamint mintegy 280 darab radiátort. Az épület megújult, szebbé, komfortosabbá vált: a felfrissült homlokzatnak páciens- és vendégcsalogató hatása is van, így ez is hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény bevétele a jövőben növekedjen

- adta hírül a Komlói Újság 2012-ben. A szanatóriumi díjakból a Bányászszakszervezet tagjai és családtagjaik kedvezményt kaptak.

Egy kis alapítványi kitérő

Másrészt azért is érdekes, mert 2023-ban a sikondai szanatórium is a pécsi egyetemet fenntartó alapítványnál landolt, amikor a kormánypárti képviselők a parlamentben megszavazták az új egészségügyi törvénycsomagot. A mostani árverés hirdetménye szerint viszont a hatalmas épület már használaton kívüli. Az árverés február 24-e és február 26-a között zajlott és 447 millió forintos kikiáltási áron talált egyelőre ismeretlen új gazdára. Jó vételnek tűnik, ugyanis egy helyi egyedi védelem alatt álló, 4 ezer négyzetméteres épületről van szó Komló város Sikonda városrészén, ahol más turisztikai egységek is akadnak, például az Ambient Hotel. A nagy kiterjedésű erdők következtében a levegő tiszta, relatív páratartalma magas, por- és füstmentes. A közeli forrás vize pedig 1929-ben lett hivatalosan is gyógyvíz.

Szintén a Komlói Újság írta meg 2024-ben, hogy a sikondai Ambient Hotel & AromaSPA 2024. június 1-től már a Hilaris Hotels szállodalánc tagjaként üzemel tovább. A cikk szerint a sikondai hotel aulájában Zentai Péter, a Hilaris Hotels alapító-tulajdonosa, Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár, Hoppál Péter fideszes országgyűlési képviselő, kormánybiztos és Polics József fideszes polgármester tartott sajtótájékoztatót és ünnepélyes átadót.

A láthatóan nagy fejlesztési potenciállal rendelkező tulajdonos nem csak a hotelt kívánja újragondolni, de Sikonda adottságaira építve bővíteni is kívánja a szolgáltatásokat, így vásárlási igényt nyújt be 2024 szeptemberben a magyar államhoz a 3,5 hektáron elterülő egykori bányászati utókezelő szanatórium épületéért és területéért, és egy háromcsillagos 100 szobás hotelt kíván kialakítani

- olvasható a cikkben.

Tehát Zentai Péter tervei között szerepelt 2024-ben, hogy megveszi a szanatórium épületét és hotelt csinál belőle. Az MNV-nek küldtünk kérdést, hogy a februári árverésen ki tette az egyetlen ajánlatot. Válaszuk szerint a kivett szanatórium és udvar megnevezésű ingatlanra vonatkozó szükséges információk elérhetőek az MNV Zrt. elektronikus árverési rendszerében. A vásárló nevét tehát nem árulták el, az említett rendszerben pedig egyelőre nem található.

Zentai Péter ismert milliárdos, például az Index közölt róla részletes cikket, amelyből kiderül, hogy Zentai Péter mára az egyik legnagyobb hatású szereplővé vált a magyar ingatlanpiacon. Az általa irányított ingatlanfejlesztési cégek, mint a Nádor Group vagy az Idom Csoport tagjai mára több ezer lakást és sok tízmilliárdos beruházásokat tudhatnak maguk mögött. A lapnak adott interjúban megerősíti, hogy baráti és üzleti kapcsolatban áll Ruszlán Rahimkulovval, a legendás orosz oligarcha, Megdet Rahimkulov fiával.

Pont ott volt felújítás

A szanatórium és az Ambient Hotel környékét pedig közpénzből rakták rendbe. A Komlói Újság 2025 novemberében számolt be arról, hogy teljes körű felújítás zajlik a szanatórium előtti területen, új burkolattal, szegélyekkel és rendezett környezettel. A járda mentén padokat és szemeteseket is kihelyeznek, hogy kényelmesebb és rendezettebb környezet fogadja a látogatókat. Polics József polgármester elmondta a cikkben: a fejlesztés a Sikonda átfogó megújítását célzó munkák része.

A sikondai szanatórium környékét közpénzből tették rendbe
Fotó: Komlói Újság

A városvezetés célja, hogy a wellnessközpont környezete az elkövetkező években egységes, modern és vonzó arculatot kapjon, amely növeli a térség turisztikai vonzerejét és a komlóiak komfortérzetét. A pénz a Versenyképes Járások Programból érkezett, ez az Orbán-kormány kezdeményezése a területi egyenlőtlenségek csökkentésére, de a szanatórium új, egyelőre ismeretlen tulajdonosának is éppen kapóra jött.

