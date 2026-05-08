Egyelőre csak sejteni lehet, mennyire rossz üzletet kötött a Mol az Egyesült Államokkal

Orbán Viktor még a választások előtt fogadta Budapesten az amerikai alelnököt, J. D. Vance-t. Ekkor állapodtak meg arról, hogy a Mol-csoport 510 ezer tonna nyersolajat vásárol 500 millió dollár értékben az Egyesült Államoktól.

Azt azóta sem tudjuk, hogy a Mol milyen fizetési és szállítási ütemezéssel milyen típusú olajat vásárolt, de az üzlet az amerikaiaknak lehetett kedvező – hívta fel a figyelmet a 444.

Egy tonna nyersolaj ugyanis jellemzően 7,3-7,6 hordó (a nehéz nyersolaj, mint amilyen például a venezuelai olajkészlet jelentős része, nagyjából 6,5 hordó, más olajfajtáknál 7 hordó az arány). Ha az 510 ezer tonnát beszorozzuk a 7,3-7,6-os értékkel, akkor a Mol nagyjából 3,72-3,88 millió hordónyi olajat vásárol az amerikaiaktól. Az 500 millió dollárt ezzel elosztva az látszik, hogy 129-134 dolláros hordónkénti áron adták el az olajat nekünk, sőt: ha 7 hordót számolunk egy tonnának, akkor 140 dolláron.

Magyarország olajtartalékai már ekkor is kritikus szintre csökkentek, de a Brent-olajárhoz képest ez így sem tűnik jó üzletnek. A Brent olaj ára április 7-én, Vance látogatásakor 109,27 dolláron zárt, és bár április végén néhány napig volt 110 dollár fölött is, a 120-as záróárat sem érte el (a napi csúcsa 126 dollár volt április 30-án).

A Mol tehát az április 7-i világpiaci árnál legjobb esetben, a 129 dolláros hordónkénti árral kalkulálva is 18 százalékkal drágábban vásárol olajat. Drágábban, mint amilyen drága a Brent olaj a háború kitörése óta bármikor volt, és majdnem olyan drágán, mint amennyi ennek az olajtípusnak a történelmi rekordára volt (138,4 dollár 2008 júniusában). Igaz, ezektől a határidős áraktól éppen a rendkívüli helyzet miatt az úgynevezett spot árak akár a 150 dollárt is elérhetik, de az amerikai olajüzletről azokban a napokban sikerült megállapodni, amikor éppen a csúcson voltak az árak.

Az azonnali piaci ár és a határidős árfolyam között békeidőben nincs jelentős különbség, a közel-keleti háború hatására azonban szétnyílt az olló. Ha áprilisban ezt a mennyiséget valóban leszállította az Egyesült Államok, akkor ez a tranzakció gyakorlatilag piaci áron történt – ezt azonban nem tudjuk. A 444 megkereste a Molt, de kérdéseikre nem reagáltak. Közleményükből azonban kiderült, hogy az idei első negyedévet minden várakozást alulmúló eredménnyel, jelentős nyereségcsökkenéssel zárták.