Egyelőre elmaradt az áttörés a babaváró hitelnél

Ugyan nőtt az érdeklődés, de a nagy áttörés elmaradt a babaváró hitelnél az Otthon Start Program elindulása utáni első két hónapban – hívja fel a figyelmet Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint – teszi hozzá – októberben 22,8 milliárd forintnyi új babaváró-szerződést kötöttek a bankok, ami ugyan az eddig kimutatott legmagasabb összeg 2025-ben, ám az első tíz hónap 19 milliárdos folyósítási átlagához képest nem mutat látványos kiugrást.

Fokozatosan olvad a kereslet

„A babaváró hitel iránti kereslet annak ellenére sem nőtt drasztikusan, hogy a gyermekvállalásra készülő házaspárok támogatását célzó konstrukció jól kombinálható az Otthon Start hitellel, illetve bizonyos feltételekkel saját erőként is figyelembe vehető lakáscélú kölcsön igénylésekor. Ezzel együtt két hónap adataiból még korai bátrabb következtetéseket levonni, annál is inkább, mert több hiteltermék szimultán felvétele általában alaposabb utánajárást, és felkészülést igényel” – mutat rá a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója, hozzátéve, hogy egyáltalán nem kizárt, hogy az előttünk álló hónapok a mostaninál jóval erősebb számokat hoznak a babavárónál is.

Az első tíz hónap adatai alapján mindenesetre úgy tűnik, hogy 2025-ben is folytatódik a kereslet fokozatos csökkenésének évek óta látható trendje a babaváró hitelnél. A jegybank adatai szerint október végéig 189,8 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket a bankok, ami bő 9 százalékos visszaesést tükröz az egy évvel korábbi 208,9 milliárd forintos volumenhez képest. Eközben az új szerződések száma hasonló mértékben csökkent, és az év első tíz hónapjában 17 400 környékén alakult.

Korai még temetni a babaváró hitelt

A fokozatosan csökkenő kereslet ellenére a babaváró hitel továbbra is jelentős eleme a fogyasztási hitelek piacának: tavaly több mint 23,8 ezer szerződést kötöttek a bankok, amelyek összege megközelítette a 260 milliárd forintot. Eközben a fogyasztási hiteleknél nem egészen 1300 milliárd forintnyi új szerződést mutatott ki 2024. egészére a jegybank, tehát a babaváró a csökkenő kereslet ellenére is nagyjából az egyötödét adta a teljes piacnak.

A támogatott konstrukció állomány alapján mért részesedése szintén jelentős a lakossági hiteleknél. Az októberi, 2222,2 milliárd forintos állomány a teljes lakossági hitelportfólió 18,2 százalékát adta – miközben a lakáshitelek részesedése 52,2, a személyi kölcsönöké pedig 14,6 százalék környékén alakult.

Töretlen a bankok lelkesedése

A BiztosDöntés.hu babaváró hitel kalkulátora szerint a bankok közben változatlanul nagy hangsúlyt fektetnek a konstrukció értékesítésére, sokszor igen jelentős összegű – akár 180 ezer forintos – egyszeri jóváírásokat is kínálva a hitel mellé. Utóbbiaknál több pénzintézetnél is feltétel, hogy a maximális, 11 millió forintos összeget kérje az igénylő, ám ez nem tűnik túlzott elvárásnak annak tükrében, hogy szinte mindenki megfelel ennek a feltételnek: az idei első tíz hónapban megkötött szerződéseknél is 10,9 millió forint felett volt az egy ügyletre jutó átlagos összeg a babaváró hitelnél.

A bankok persze nem véletlenül fordítanak ekkora figyelmet a támogatott konstrukcióra, hiszen az ügyfélkörben óriási a potenciál: a gyermekvállalásra készülő fiatal párok körében nagy a magasan képzett, kedvező jövedelmi helyzetű ügyfelek aránya, akiknél okkal lehet arra számítani, hogy a jövőben aktívan használják a banki szolgáltatásokat, és további hiteltermékeket is igénybe vesznek.

Ami a most futó akciókat illeti, az Erste most 150 ezer forintos kedvezményt ad a babaváró hitel mellé, ha a kölcsön összege 11 millió forint, az igénylő házaspár legalább egyik tagja rendelkezik „aktív” bankszámlával, és mindketten pozitív marketing nyilatkozatot tesznek. Az Erste a hitel mellé az Erste Max hitelkártyát kínálja még babaváró csomaggal, amelynél egy évig 10 százalék kedvezmény jár az öt vezető bababoltban történő vásárlások után.

A Gránit Bank az év végéig futó akciójában 180 ezer forint egyszeri jóváírást ad a babaváró hitelek mellé. Ha az igénylők új ügyfelek, és online számlát nyitnak, további 40-40 ezer forint jóváírást kaphatnak.

A Magnet Bank az év végig futó akcióban 150 ezer forint egyszeri jóváírást ad a kölcsön mellé, ha annak összege eléri a 8 millió forintot, és a házaspár mindkét tagja számlavezető is a pénzintézetnél.

Az OTP Banknál szeptembertől a babaváró hitelhez kapcsolódó hitelfedezeti biztosítás kiterjed az ügyletben szereplő adóstársra is: a kiterjesztés vonatkozik a korábban megkötött, és a szeptember elseje után életbe lépő szerződésekre is.

Az MBH Bank 130 ezer forintos egyszeri jóvárást, és 50 ezer forint értékű Brendon ajándékkártyát ad a babaváró hitel mellé, ha a kölcsön összege legalább 10 millió forint.

A CIB Bank december végéig tartó akciójában 180 ezer forint járhat a babaváró hitel mellé, ha az igénylők teljesítik a meghatározott feltételeket.

A K&H 100 ezer forintos jóváírást ad abban az esetben, ha a hitel összege 11 millió forint, és az igénylő pozitív marketing nyilatkozatot is tesz. Ez az összeg újabb 60 ezer forinttal egészülhet ki, ha csoportos hitelfedezeti életbiztosítást is kötnek a hitel mellé, és teljesülnek az egyéb feltételek is.

Az UniCredit Bank 180 ezer forintos jóváírást ad a feltételek teljesítése esetén: az akciós ajánlat január végéig van érvényben.