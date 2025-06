Egyetlen hibás mozdulat okozta az indiai Boeing lezuhanását?

Ugyan természetesen a hivatalos vizsgálatok eredményei előtt minden csak találgatás, a szakértők két lehetséges fő okra vezetik vissza az Air India 171-es járatának csütörtöki katasztrófáját – derül ki laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár írásából.

A felvételek alapján az mondható el, hogy a gép ilyen mozgását vagy az okozhatta, hogy mindkét hajtóműve közvetlenül a levegőbe emelkedés után leállt, vagy jelentősen vesztett tolóerejéből, vagy az, hogy az alacsony sebességnél a megfelelő felhajtóerőt biztosító féklapok nem a megfelelő helyzetben voltak.

New footage shows the crash of Air India Flight 171.



Viswashkumar Ramesh, a British national, is the sole survivor. pic.twitter.com/naX3JamRsh