Egymásra licitál az Aldi, a Lidl, a Spar és az Auchan

Egy átlagos áruházi dolgozó havi bére akár a bruttó 400 ezer forintot is meghaladhatja már Magyarországon belépés után, ami néhány év után akár a félmillió forintos határt is elérheti. A munkaerőhiány miatt az élelmiszerláncok tulajdonképpen egymásra licitálnak a fizetésekben, ami azt eredményezte, hogy egyre többen lennének bolti eladók a magas kereset reményében. Scherzer Marcell, a Stabil Tudás alapító-tulajdonosa arról beszélt, a jelenséget jól szemlélteti, hogy élelmiszer eladó képzéseikre rendkívül gyorsan megtelnek a helyek.

A nehéz gazdasági helyzetben rákapcsoltak az élelmiszerláncok, és túlzás nélkül rohamtempóban emelik a dolgozók fizetését, ezzel kisebb bérháborút generálva. A fizetések gyakran infláció feletti emelése ráadásul nemcsak a már meglévő munkavállalókat érinti, hanem az új belépőket is magasabb összegért próbálják kötelékükbe csábítani az érintett vállalatok.

A számok nyelvén ez úgy néz ki, hogy a legtöbb helyen egy átlagos áruházi dolgozó havonta bruttó 400 ezer forintot is hazavihet, bolti eladó pozícióban pedig 550 ezer forint körül mozog a piacon az elérhető legmagasabb bruttó bér. Ráadásul fejlődési potenciál is van ebben a munkakörben, hiszen később boltvezetőként ennél is többet, 700-800 ezer forint bruttót is zsebre rakhatnak a dolgozók.

Scherzer Marcell, online oktatás szakértő elmondta, az élelmiszerláncoknál továbbra sem lehet a munkaerő túltöltöttségéről beszélni, inkább munkaerőhiány van, ebből is következik, hogy aránylag magas fizetésekkel keresik az új munkatársakat is. A Stabil Tudás alapító-tulajdonosa hozzátette, képzéseiken azt tapasztalják, hogy egyre nagyobb is az érdeklődés a kecsegtető bérek miatt a bolti eladó tanfolyamok iránt, melyek minden alkalommal maximális létszámmal indulnak el.

Scherzer Marcell hozzátette, az elmúlt évek tapasztalatai mellett a statisztikák is rámutatnak, hogy az élelmiszer eladó képesítéssel nagyon hamar munkát találnak a tanulók. Mindezt bármiféle megalkuvás nélkül, hiszen már a képzés kezdetén tudják, hogy nagyságrendileg mennyit kereshetnek majd.