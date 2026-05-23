Egymásra mutogat Lázár János és Nagy Márton minisztériuma a hiányzó 260 milliárd miatt

Érdekes új részleteket osztott meg a Telex az idei költségvetésből kimaradt tételekkel kapcsolatban. A történteket szombaton Vitézy Dávid „csalásnak, a költségvetés meghamisításának” nevezte.

A Telex arról ír, hogy forrásaik szerint két forgatókönyv lehetséges arra, miért maradtak ki az ominózus tételek a költségvetésbe:

az egyik szerint a költségvetés megírásakor az ÉKM egyértelműen leadta a költségigényeit, és az akkor államháztartási feladatokat ellátó NGM „egyenlegjavítási célból”, tehát tulajdonképpen nyíltan hamisító célzattal hagyta ki azok egy részét a költségvetésből;

a másik szerint abban az időben kormánydöntés született arról, hogy az ÉKM-nek az autópálya-koncessziót és a Budapest–Belgrád költségvetését is újra kell tárgyalnia a szerződött felekkel, Lázárék tárcája azonban nem hajtotta végre ezt a kormánydöntést.

Mivel a vonatkozó fejezeteket a két érintett miniszter, Lázár János, egykori építési és közlekedési miniszter, illetve Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter írta alá, a kérdés igazából az, hogy melyikük tehető felelőssé a történtekért, az már ugyanis kiderült, hogy nem egyszerű hiba történt, a tételeket tudatosan hagyták ki a kiadások közül.