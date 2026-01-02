2p
Egymillió forintos átlagbért ígér a Nemzetgazdasági Minisztérium

A kormány eddig 2028-ra ígérte, hogy a minimálbér eléri az ezer eurót, a bruttó átlagbér pedig az egymillió forintot. A Nemzetgazdasági Minisztérium január 2-ai közleményében azt írja: „a következő időszakban” akarják elérni.

„A kormány célja változatlan: a következő időszakban a minimálbér elérje az 1000 eurót, a bruttó átlagkereset pedig az 1 millió forintot” – írja közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. 

Hozzátették: a kormány az elmúlt években következetesen támogatta a minimálbérek emelését. A következetesség azonban nem volt hibátlan: erre az évre például 13 százalékos minimálbér-emelést ígértek, végül 11 százalékkal növekedett a legkisebb fizetés mértéke. A korábbi megállapodás alapján jövőre 14 százalékkal kellene emelkednie a minimálbérnek, ehhez azonban 4,1 százalékos GDP-növekedésre lenne szükség. A tavalyra tervezett 3,4 százalékos gazdasági növekedésből végül 0,5 százalék körüli bővülés lett.

A kormány korábban 2028-ra ígérte az ezer eurós minimálbért és az egymillió forintos átlagkeresetet, ehhez képest a következő időszak homályos megfogalmazás. Ugyan a Nemzetgazdasági Minisztérium kommunikációjában a bruttó minimálbért szokta hangsúlyozni, a nettó minimálbért elnézve az ezer euróra még sok évet kell várnunk. A nettó minimálbér január 2-ai árfolyamon az 560 eurót sem éri el: idén egyelőre csak azt ünnepelhetjük, hogy végre átléptük az 500 eurós álomhatárt.

Az Mfor megvizsgálta a nettó minimálbéreket Közép- és Kelet-Európa országaiban. A decemberben készült körképünkből az is kiderült, hogy a nettó minimálbér Ausztriától és Németországtól eltekintve idén sem éri el az ezer eurót a régió országaiban. A montenegrói 600 eurós nettó legkisebb fizetéssel pedig továbbra sem vagyunk versenyképesek.

