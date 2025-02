Egymilliónál is jóval több repülőgép húzott el a fejünk felett tavaly

A több mint 800 embert foglalkoztató HungaroControl Zrt. állami tulajdonú vállalatként légiforgalmi szolgáltatásokat nyújt a magyar légtérben, illetve a NATO felkérése alapján a Koszovó feletti magas légtérben is. A társaság tevékenységi körébe tartozik a légiforgalmi szakszemélyzet képzése, emellett légi navigációs kutatás-fejlesztéssel is foglalkozik. Egyedüli részvényese az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt., közvetett tulajdonosi joggyakorlója a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Épül egy harmadik terminál is.

Kapcsolódó cikk Óriási változás előtt áll a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Épül egy harmadik terminál is.

Arra is emlékeztettek, hogy az Európai Bizottság rendelete a szabad légtérhasználatot csak 2022-től tette kötelezővé az egész kontinensen, így Magyarország jóval a határidő előtt teljesítette ezt a kötelezettséget.

Felidézték, hogy a HungaroControl napra pontosan tíz éve, Európában elsőként törölte el a teljes magyar légtérben a légi útvonalhálózatot és vezette be a repülőgépek korlátozások nélküli szabad légtérhasználatát. Az úgynevezett Hungarian Free Route (HUFRA) rendszer lényege, hogy Magyarország légterében a ki- és belépőpontok között a lehető legrövidebb egyeneseken közlekedhetnek a repülőgépek.

A HungaroControl 2024-ben rekordforgalmat regisztrált Magyarország légterében 1 millió 143 ezer 937 repülőgéppel, amelyeknek csaknem 84 százalékát az átrepülő járművek tették ki, az előrejelzések szerint az idén is erős forgalom várható – közölte a hazai légiforgalmi szolgáltató szerdán az MTI-vel.

