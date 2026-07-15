Egyre biztosabb, hogy ez lehet a teteje az idei gazdasági növekedésnek

A kutatóintézet előrejelzése alapján a gazdasági folyamatokat belföldön, európai és világszinten egyaránt befolyásolhatják a geopolitikai fejlemények. A globális gazdasági növekedés emiatt idén lassul, az euróövezet gazdasági növekedése idén legfeljebb 0,5 százalék lehet, komolyabb élénkülés csak jövőre várható. Uniós szinten továbbra is rontja a kilátásokat Németország gyengélkedése.

A német gazdaság még idén sem fogja húzni a magyar GDP-t

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Az euróövezetben a lakossági fogyasztás élénkül, de a magánberuházások a globális bizonytalanságok miatt csak mérsékelten bővülnek. A nyersanyagpiacokat az iráni helyzet befolyásolja, az olaj ára az év végéig biztosan nem tér vissza a konfliktus előtti szintre.

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Az infláció erősödését a monetáris politika szigorítása kísérheti, amit az is jelez, hogy az európai jegybank az előző hónapban emelte az irányadó kamatokat – írták.

Magyarország a közlemény szerint jól kezdte az évet, az első negyedévben a GDP-növekedés felülmúlta a várakozásokat, a nettó reálkeresetek rendkívüli mértékben nőttek. Az év további részében a fogyasztás visszafogottabb lehet, de a kormányváltást követő hangulatváltás és az uniós pénzek hatására az év vége felé közeledve erősítheti a beruházási lendületet.

Az ipari termelés kilátásait ugyanakkor belföldön is visszafoghajták az iráni háború hatásai, emellett a GDP- és az inflációs előrejelzésben is jelenthetnek negatív kockázatokat a nemzetközi fejlemények.

A Kopint-Tárki a magyar költségvetés hiányát 6-7 százalék közöttire, az árindexet pedig 2 százalék körülire becsüli éves szinten a jelenleg látható folyamatok alapján. Kármán András pénzügyminiszter a tárca háttérbeszélgetésén azt mondta, hogy idén 1,6-2 százalék közötti GDP-növekedésre számítanak. További intézkedések nélkül pedig 7,5 százalék lenne az idei költségvetési deficit. Erről bővebben itt olvashatnak: