Egyre biztosabb: lepipált minket a „hanyatló Nyugat”

Az euróövezet gazdasága 0,2 százalékkal bővült a harmadik negyedévben, az előző három hónaphoz képest – közölte az Európai Unió statisztikai hivatala a felülvizsgált, de még nem végleges adatai szerint. Éves szinten az euróövezet GDP-je 1,4 százalékkal nőtt. Az adatok egybeestek az első becslésben szereplőkkel és az elemzők által várttal.

Az Európai Unió gazdasága a szeptember végével záródott három hónapban 0,3 százalékkal nőtt az előző három hónaphoz képest, és 1,6 százalékkal éves összevetésben.

Negyedéves szinten a legnagyobb GDP-növekedést Svédországban (1,1 százalék), Cipruson (0,9 százalék), illetve Lengyelországban, Portugáliában és Szlovéniában (egyaránt 0,8 százalék) mérték.

A GDP 0,2 százalékkal csökkent Litvániában és Romániában, továbbá 0,1 százalékkal Írországban és Finnországban. Németország GDP-je változatlan maradt a harmadik negyedévben az előző negyedévhez képest, amikor 0,2 százalékos csökkenést mértek.

Franciaországban a gazdasági növekedés 0,5 százalékra gyorsult az előző negyedévi 0,3 százalékról. Olaszország GDP-je stagnált, miután a második negyedévben 0,1 százalékkal csökkent.

A spanyol gazdasági növekedése 0,6 százalékra lassult a második negyedévi 0,8 százalékról. A magyar GDP negyedéves szinten stagnált, éves alapon 0,6 százalékkal bővült.

A harmadik negyedévre vonatkozó végleges adatokat december 5-én teszi közzé az Eurostat.