2p
Makró Autópiac, járműipar

Egyre drágábban vesszük a használt autókat is

mfor.hu

Megállíthatatlanul nő az érdeklődés az elektromos és hibrid hajtáslánccal ellátott gépjárművek iránt, dízel autókra egyre kevesebben pályáznak, a benzinesek pedig még mindig vezetik a népszerűségi versenyt – egyéb érdekességek mellett ez is kiderült a Használtautó.hu 2026. márciusi számaiból.

Rendkívül erős volt 2026 harmadik hónapja a Használtautó.hu-n: a márciusi összegzés szerint az érdeklődések (avagy a telefonszám- és e-mail cím felfedések) száma átlépte a 453 ezret, a feladott hirdetések száma pedig a 110 ezret, ezzel mindkettő felülmúlta a tavalyi év azonos időszakában megfigyelt adatokat. Miközben a ferdehátúak (1. hely) és a kombik (3. hely) iránti érdeklődés érdemben nem változott, SUV-okat (2. hely) majdnem 20 százalékkal többen (95 600-an) kerestek. A sedanok (4. hely) népszerűsége eközben 9 százalékkal csökkent.

Ilyen autókat keresnek a magyarok a használtautók piacán
Fotó: Használtautó.hu

Az átlagos vételár szüntelenül nő (a tavalyi 4,9 millióról már 5,5 millióra növekedett), viszont csökkent az átlagéletkor (2025: 13,16 év; 2026: 12,56 év), és az átlagos futásteljesítmény is (~181 000 km-ről 171 000 km-re).

Ahogy februárban, úgy most is a kombik esetében látható a legnagyobb, 16 százalékos vételár-növekedés (4,3 millióról 5 millióra), a sedanok 13 százalékot, a ferdehátúak 10 százalékot, a SUV-ok 2 százalékot drágultak. Az elektromos autók egy kicsivel megfizethetőbbé váltak (100 ezer forintot csökkent az átlagáruk 10,3 millióról 10,2 millióra), de a benzinesekhez (4,2 millió helyett 4,7 millió), a dízelekhez (4,6 millió helyett 4,9 millió) és a hibridekhez (10,4 millió helyett 10,7 millió) drágábban juthatunk hozzá, mint 2025 márciusában.

„A dízelautók iránti érdeklődés már egy ideje csökken, mostanra pedig több mint 20 ezerrel kevesebben keresik ezeket a modelleket tavalyi év azonos időszakához képest.

Bár a dízel továbbra is stabil és sokak által kedvelt hajtáslánc, a visszaesés fő oka, hogy a céges vásárlók egyre kevésbé választják őket, emiatt pedig jóval kevesebb dízel kerül a használt piacra. Ezzel szemben egyre több elektromos és hibrid autó jelenik meg a kínálatban. A flották közelgő frissítése és az olajpiaci bizonytalanságok miatt több vásárló fordul az alternatív hajtásláncok felé”

– mondta Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Ki nem találná, mi történik pénteken a benzinkutakon

Ki nem találná, mi történik pénteken a benzinkutakon

Ilyet is rég láttunk.

1200 millió dollárral távozik J. D. Vance Budapestről

1200 millió dollárral távozik J. D. Vance Budapestről

Olajat és fegyvert is veszünk az amerikaiaktól.

Már több mint 9 milliárdot osztott ki a kormány, ezer társasházban örülhetnek

Már több mint 9 milliárdot osztott ki a kormány, ezer társasházban örülhetnek

Éljen az igazságos elosztás!

Nagyon készült Kína az olajválságra – meg is látszik

Nagyon készült Kína az olajválságra – meg is látszik

Nem hiányzik nekik a közel-keleti olaj annyira. De hogy csinálják?

Visszahúzták a láthatatlan kezet, főleg nálunk és a lengyeleknél

Visszahúzták a láthatatlan kezet, főleg nálunk és a lengyeleknél

Az elmúlt évek válságai miatt világszerte erősen befékezett a vállalkozások hitelfelvételi és beruházási kedve. 2026-ra fordulva az európai országok többségében már egy jól látható élénkülést figyelhettünk meg, a közel-keleti háború nyomán viszont ismét a bizonytalanság lett az úr. A koronavírus-járvány óta az Európai Unióban egyre nagyobb szerepet kapnak az államilag támogatott hitelek. A régiónkban pedig az látszik, hogy ahol eurót használnak, ott kevésbé van szükség a központi beavatkozásra.

Áremelkedést hozhat az iráni konfliktus hatása a következő hónapokban?

Mennyire hatottak a védett árak az infláció alakulására?

A GKI értékelése az inflációs adatokról.

Trump bekeményített: komoly vámokat jelentett be

Trump bekeményített: komoly vámokat jelentett be

Lépett az amerikai elnök.

Ha össze is jön az évek óta kergetett csoda, a babérokat már az új kormány arathatja le a magyar iparban

Ha össze is jön az évek óta kergetett csoda, a babérokat már az új kormány arathatja le a magyar iparban

A magyar ipar hónapról hónapra látott teljesítményét fürkészve az lehet az érzésünk, hogy egy véget nem érő körforgásba csöppentünk. A decemberi és a januári, hosszú idő után végre kedvező adatokra április 8-án, a választások hetében érkezett egy kijózanító februári szám. Ráadásul a közel-keleti háború miatti energiaválság hatásai egyelőre teljesen kiszámíthatatlanok. Ha – és a feltételes mód itt duplán indokolt – minden jól alakul, akkor 2026-ban talán véget érhet a magyar ipar három éve tartó vesszőfutása.

Mennyibe kerülne a tankolás védett ár nélkül?

Mennyibe kerülne a tankolás védett ár nélkül?

A piaci átlagárak így alakulhatnak a kutakon.

Kegyelmi állapotban vagyunk – de vajon meddig?

Kegyelmi állapotban vagyunk – de vajon meddig?

A kéthetes közel-keleti tűzszünet öthetes csúcsra lökte a forintot, ám később korrekció következett. Ebben alapvetően nem annak van szerepe, hogy a márciusi éves infláció négy hónapon át tartó csökkenés után ismét nőtt, hiszen ez várható volt az egy éve bevezetett árrésstop teremtette alacsony bázis miatt. Hanem annak, hogy régóta nem látott bizonytalanság övezi a geopolitikai helyzetet, amit még tetéz a négy nap múlva lezajló hazai választások értelemszerűen előre nem látható végkimenetele. Íme a szerda reggeli inflációs adat kapcsán adott első szakértői gyorsreakciók.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG