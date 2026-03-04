Egyre inkább így koccintunk a sörünkkel

5p
A sörfogyasztási szokások egész Európában átalakulóban vannak, és ez a trend a tavalyi évben Magyarországon is egyértelműen megmutatkozott. A fogyasztók egyre tudatosabban választanak: a mennyiség helyett a minőség és az élmény kerül előtérbe.

A magyar söripar ehhez a szemléletváltáshoz alkalmazkodva 2026-ban a széles választékot és a kulturált sörfogyasztást népszerűsíti. Ezt a célt szolgálja az iparági összefogással megvalósuló 1 Magyar Sör kampány is, amelyet a Magyar Sörgyártók Szövetsége és a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete idén februárban közösen indított el.

A mennyiségről átterelődött a hangsúly
Fotó: DepositPhotos.com

Európai színtű visszaesés, gyors alkalmazkodás az új trendhez

A söripar 2025. évi eredményeit ismertető európai adatok általános trendként jelenítik meg a termelés csökkenését. Az Osztrák Sörszövetség a napokban például az előállított sörök mennyiségének 7,1 százalékos csökkenésről számolt be.

Ezzel összevetésben az öt legnagyobb magyar gyártó termelésének alakulása kedvezőbb képet mutat: 2025-ben mindössze 4,8 százalékkal, 4 728 ezer hektoliterre csökkent. Mindez arra utal, hogy a magyar söripar a növekvő költségek jelentette jelentős kihívások mellett is képes volt alkalmazkodni az átalakuló fogyasztói elvárásokhoz, értékelte a tavalyi évet dr. Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója.

Kedvezőtlenebb a kép Európában a fogyasztást illetően. A Német Statisztikai Hivatal jelentése alapján tavaly Németországban a belföldi értékesítés a teljes magyar termelést meghaladó mértékben, 4 970 ezer hl-rel csökkent, ami a német sörfogyasztás 5,8 százalékos mérséklődését jelentette.  A magyar sörpiacon az öt legnagyobb hazai sörgyártó belföldön értékesített sörmennyisége is elmaradt az előző évitől: 516,9 ezer hektoliterrel lett kevesebb, így mindössze 5 032,6 ezer hektolitert tett ki, ami a belföldi eladásaik mintegy 9,3 százalékos csökkenését jelenti.

A növekvő költségek és a fogyasztói szokások átalakulása a kisüzemi sörfőzdék számára is komoly kihívást jelentettek, de az egyes vállalkozások eredményessége igencsak eltérő volt 2025-ben, mondta el Starcsevics Péter a Kisüzemi Sörgyártók Egyesületének elnöke.

Iparági összefogás

A csökkenő sörfogyasztási trendekre reagálva a Magyar Sörgyártók Szövetsége és a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete összefogott, és közös kampányt indított 1 Magyar Sör néven. A kezdeményezés célja, hogy a magyar sör sokszínűségét és magas minőségét állítsa a középpontba, hangsúlyozva: mindenkinek van egy jó magyar söre – különböző ízlésekhez és alkalmakhoz.

A kampány központi eleme egy háromperces film, amely különböző élethelyzeteken keresztül mutatja meg, mit jelent a magyar sör az emberek számára. A különböző történetek szereplői a film végén egy közös asztalnál találkoznak, szimbolizálva azt, hogy a sör természetes módon hozza össze az embereket.

„A magyar söripar számára a minőség és az innováció egyaránt meghatározó. A prémium kategória részarányának növekedése jól mutatja, hogy a fogyasztók értéket keresnek, ami hosszú távon meghatározza a söripar fejlődését. Elkötelezettek vagyunk a kulturált és felelős alkoholfogyasztás mellett is. Az 1 Magyar Sör kampány célja, hogy megmutassa: a minőség és a kulturált sörfogyasztás közös érték, függetlenül attól, hogy a pohárba töltött ital nagyüzemi vagy kisüzemi főzdében készül” – nyilatkozta dr. Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója.

„A kisüzemi sörfőzdék számára különösen fontos a kulturált és felelős sörfogyasztás támogatása, valamint a közösségek erősítése. Az 1 Magyar Sör kampány azért hiteles számunkra, mert nem megoszt, hanem összeköt: a sörfogyasztás közös élmény, amely összehozza az embereket, és teret ad a különböző ízlések együttes jelenlétének” – tette hozzá Starcsevics Péter, a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének elnöke.

Közös élmény
Fotó: DepositPhotos.com

Szerkezeti átalakulás: prémium és alkoholmentes trendek

A magyar sörpiac jól láthatóan olyan szerkezeti átalakuláson megy keresztül, ami a többi európai országban is tapasztalható. Ezt támasztja alá, hogy hazánkban a termékkategóriák közül a prémium szegmensben volt megfigyelhető a legkisebb mértékű visszaesés, miközben piaci részesedése növekedett: a 2024-es 23 százalékról 2025-ben 25 százalékra, elérve a teljes piac egynegyedét. Az alkoholmentes sörök részesedése stabilan 7 százalék felett van, annak köszönhetően, hogy ebben a szegmensben az új termékkategóriák és termékek megjelenése folyamatos. Ezek a trendek azt jelzik, hogy a fogyasztói döntésekben egyre nagyobb szerepet kap a minőség és a tudatos alkoholfogyasztás.

Csomagolás és innováció

A csomagolási trendek jól tükrözik a fogyasztói döntések átalakulását. A dobozos sörök továbbra is meghatározóak, a belföldi értékesítés közel 70 százaléka ebben a formában történik. A visszaváltható üveges kiszerelés 14 százalékos részesedéssel a második legfontosabb csomagolási forma a söripar számára, ami a fogyasztók környezetbarát megoldások iránti nyitottságát jelzi.

A piaci átrendeződésre az ágazat folyamatos innovációval reagál. A sörgyártók új sörstílusokkal, limitált és szezonális tételekkel bővítik kínálatukat, miközben egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az alkoholmentes és alternatív termékek. Emellett terjednek az energia- és víztakarékos főzési technológiák, a precízebb minőségellenőrzési megoldások, valamint a fenntarthatóbb csomagolási fejlesztések, amelyek a hosszú távú versenyképességet is szolgálják.

