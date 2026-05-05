Makró GDP IMF Infláció Irán

Egyre jobban aggasztja az IMF-et az iráni helyzet

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezetője arra figyelmeztetett hétfőn, hogy az infláció már emelkedik és a globális gazdaság „sokkal rosszabb kimenetellel” nézhet szembe, ha a közel-keleti háború 2027-ig elhúzódik, és az olajár hordónként 125 dollár körüli szintre nő.

Kristalina Georgieva, az IMF vezérigazgatója azt mondta, hogy a szervezet által az idei és a jövő évi globális GDP várható alakulásával kapcsolatban kidolgozott három forgatókönyv közül már benne is vagyunk a középső, „kedvezőtlen” változatban, azaz a konfliktus elhúzódik, a hordónkénti olajár 100 dollár fölötti, miközben gyorsul az infláció. Áprilisban az IMF három forgatókönyvet tett közzé a globális GDP idei és jövő évi várható növekedéséről: egy fő „referencia-előrejelzést”, egy középső „kedvezőtlen” forgatókönyvet és egy sokkal rosszabb „súlyos forgatókönyvet”. 

A „kedvezőtlen” forgatókönyv szerint a globális növekedés idén 2,5 százalékra lassulna, míg az infláció 5,4 százalékra emelkedne. A „referencia-forgatókönyv”, amely egy rövid ideig tartó konfliktust feltételez, 3,1 százalékos növekedést és 4,4 százalékos inflációt vetít előre. A „súlyos” forgatókönyv előrejelzése szerint a globális növekedés mindössze 2 százalék lenne, az infláció pedig elérné az 5,8 százalékot.

(MTI)

