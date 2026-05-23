Egyre jobban szorítja az idő a Molt Szerbiában

Szerbiát most értesítették, hogy a magyar Mol olajtársaság további két hetet kapott arra, hogy lezárja a tárgyalásokat az orosz Gazpromnyefty vállalattal a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) orosz tulajdonrészének megvásárlásáról – közölte Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter péntek este az Instagramon.

A tárcavezető azt írta: a szerb kormány Aleksandar Vucic államfő vezetésével továbbra is tárgyalásokat folytat a Mollal a részvényesi szerződés ügyében. Hangsúlyozta, hogy a helyzet összetett, ugyanakkor a szerb állam célja hosszú távú megoldást találni és megvédeni Szerbia érdekeit.

Aleksandar Vucic a napokban többször is nyilatkozott arról, hogy nem haladnak jól a tárgyalások a Mollal, és nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy a május 22-i határidőig megszületik a megállapodás.

Az államfő hangsúlyozta, hogy sürgősen megoldást kell találni a helyzetre, mert a jelenlegi bizonytalanság hosszú távon fenntarthatatlan.

Kedvező körülményként említette, hogy a NIS működési engedélye június 16-áig érvényes, így a nyersolaj továbbra is zavartalanul érkezik az Adria kőolajvezetéken keresztül a pancsovai finomítóba.

Dubravka Djedovic Handanovic energiaügyi miniszter korábban úgy nyilatkozott, hogy Szerbia számára ez a legfontosabb nyitott kérdés, mivel a finomító működése közvetlenül érinti az ellátásbiztonságot és a szerbiai piac lefedettségét. Szerbia már a kezdetektől jelezte, hogy ha nem lesz más lehetőség, készen áll maga megvásárolni az orosz tulajdonrészt a NIS-ben.

Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A Mol-csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná az 56,15 százalékos részesedést.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftnek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya jelenleg 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.

(MTI)