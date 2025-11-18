Egyre kevesebb áramimportra szorul Magyarország

Kiemelték, 2013 és 2024 között egyszer sem fordult elő, ami idén már hat hónapban is, ahogy áprilistól augusztusig, úgy októberben is 15 százalék alatt alakult az importhányad a hazai villamosenergia-forgalomban.

A múlt havi 13,8 százalékos mutató kis híján 10 százalékponttal volt alacsonyabb a tavalyi tizedik havinál.

Kifejtették, a megelőző tizenkét évben az is csak tizenhárom hónapban fordult elő, hogy a behozatal részesedése nem érte el a 20 százalékot, 15 százaléknál alacsonyabb havi adatra pedig 2012 óta idén tavaszig nem volt példa.

Komoly fegyvertény, hogy az elmúlt hét hónap legmagasabb, és egyetlen 15 százalék feletti importarányát a szeptember hozta 16,9 százalékkal - írták a bejegyzésben.

Hozzátették, 2025 első tíz hónapjában a belföldön felhasznált áram mennyisége mintegy megegyezett a tavaly január-októberivel. Az importszaldó csökkenése tehát nem a fogyasztás változására, hanem a mintegy 10 százalékkal megnövekedett hazai áramtermelésre vezethető vissza.

A magyarországi megújuló kapacitás idén őszre meghaladta a 9 gigawattot. A zöldenergia-termelők az áramrendszer beépített teljesítményének közel 60 százalékát adják.

A tárolási képességek folyamatos bővítésével tesznek azért, hogy az időjárásfüggő forrásból származó áramot a délutáni-esti fogyasztási csúcsidőszakra félre lehessen tenni, ezzel is költséges importot váltva ki – tájékoztatott az EM.

(MTI)