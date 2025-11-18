2p
Makró Megújuló energia Villamos energia

Egyre kevesebb áramimportra szorul Magyarország

Októberben is 15 százalék alatt maradt az áramimport – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) kedden Facebook-oldalán.

Kiemelték, 2013 és 2024 között egyszer sem fordult elő, ami idén már hat hónapban is, ahogy áprilistól augusztusig, úgy októberben is 15 százalék alatt alakult az importhányad a hazai villamosenergia-forgalomban. 

A múlt havi 13,8 százalékos mutató kis híján 10 százalékponttal volt alacsonyabb a tavalyi tizedik havinál.

Kifejtették, a megelőző tizenkét évben az is csak tizenhárom hónapban fordult elő, hogy a behozatal részesedése nem érte el a 20 százalékot, 15 százaléknál alacsonyabb havi adatra pedig 2012 óta idén tavaszig nem volt példa.

Komoly fegyvertény, hogy az elmúlt hét hónap legmagasabb, és egyetlen 15 százalék feletti importarányát a szeptember hozta 16,9 százalékkal - írták a bejegyzésben.

Hozzátették, 2025 első tíz hónapjában a belföldön felhasznált áram mennyisége mintegy megegyezett a tavaly január-októberivel. Az importszaldó csökkenése tehát nem a fogyasztás változására, hanem a mintegy 10 százalékkal megnövekedett hazai áramtermelésre vezethető vissza.

A magyarországi megújuló kapacitás idén őszre meghaladta a 9 gigawattot. A zöldenergia-termelők az áramrendszer beépített teljesítményének közel 60 százalékát adják. 

A tárolási képességek folyamatos bővítésével tesznek azért, hogy az időjárásfüggő forrásból származó áramot a délutáni-esti fogyasztási csúcsidőszakra félre lehessen tenni, ezzel is költséges importot váltva ki – tájékoztatott az EM.

(MTI)

Minden feltétel adott ahhoz, hogy februárban a földbe kerülhessen az első beton a paksi atomerőmű-beruházáson, elkészült a vasbeton szerkezet, és működésbe állt a betonkeverő üzem is – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.  

Továbbra sem éri el a mediánfizetés a nettó 400 ezer forintot, hiába nőtt 11,1 százalékkal az elmúlt évben. A jövedelmi ötödök között többszörösek a kereseti különbségek, a leggazdagabb ötöd átlagkeresete a bruttó 1,4 milliót is meghaladja.

A Gazdasági Versenyhivatal mossa kezeit, pedig hivatalból is vizsgálhatná az üzletet, amellyel új korszak kezdődött a magyar médiapiacon.

A választások ugyan csak áprilisban lesznek, de a kormány már számos jóléti intézkedést bejelentett, amelyekre újabb különadókból lesz csak fedezet – erről beszélt főmunkatársunk, Herman Bernadett a Trend FM hétfői adásában. 

