Egyre mélyebb gödörben a magyar költségvetés – emelni kellett a hiánycélon

A lap kérdésére, hogy a devizakötvény-kibocsátásra az uniós pénzek elmaradása miatt van-e szükség, Hoffmann elmondta, így is értelmezhetők az elhangzottak, de a hiánycél emelése több tényező együttes hatásának következménye.

Az államtitkár betekintést adott a pénzforgalmi költségvetési tervbe is. Ennek egyik kulcstétele az uniós források csúszása: bár ezek az eredményszemléletű kimutatásokban nem rontják a mérleget, a pénzforgalmi hiányban már érzékelhetővé válnak.

Hivatalosan is megemeli a kormány a 2025-s hiánycélt, a korábbi 3,7 helyett már 4,1 százalékos hiánnyal számolnak. Csökkenhet ugyanakkor az államadósság: a kormányzati szektor GDP-arányos adóssága az 2024-es 73,1 százalékról 2025-re 72,3 százalékra mérséklődhet.

