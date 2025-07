Egyre nagyobb a baj: fogy a munkaképes magyar és leépítenek a cégek

Lopakodó leépítés és a munkaképes korú lakosság csökkenése áll a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) foglalkoztatottságra és munkanélküliségre vonatkozó adatainak hátterében a szakértők szerint. A KSH adatai szerint 2025. április-júniusi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4 millió 661 ezer fő volt, 49 ezer fővel kevesebb, mint egy évvel korábban. A munkanélküliek száma 219 ezer fő, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5 százalék volt.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint a foglalkoztatottak száma továbbra is inkább magasnak nevezhető a 4 millió 679 ezer fős értékkel, de azért látszik egy érdemi elmaradás a csúcshoz képest. Ennek az elmaradásnak alapvetően két oka van szerinte. Az első ok demográfiai, a munkaképes korú lakosság csökkenése: a 15-74 éves korosztályba egy évvel ezelőtt 63 ezer fővel többen tartoztak, azaz jelentősen csökkent azok létszáma, akik elvben dolgozhatnának a népességből. Ez a csökkenés a 15-64 éves korosztályban is jelentős, 46 ezer fő. Ebből viszont az is következik, hogy bár a foglalkoztatottak száma érdemben mérséklődött, a foglalkoztatási ráta alig változott: az egy évvel korábbi 65,4 százalékról 65,4 százalékra. Szintén minimális a változás a munkanélküliségben: 4,3 százalékos értéke megegyezik az előző havival és az egy évvel korábbinál is csak 0,1 százalékponttal nagyobb.

A csökkenő munkaképes korú népességből viszont Regős szerint annak kellene következnie, hogy a munkaerőpiac feszessége nő, a munkanélküliség csökken, hiszen a nyugdíjba menőket a munkanélküliek közül lehetne pótolni.

Itt viszont elérkezünk a második okhoz, a stagnáló gazdasághoz. Az elmúlt években a cégek sokszor akkor is megtartották a munkaerőt, ha azt a kapacitáskihasználtság egyébként nem indokolta volna. Most sem az látszik, hogy tömeges leépítések vannak – bár azért szigetszerűen van erre is példa – hanem hogy a távozók helyére nem vesznek fel új embert. És ezt mutatja a munkaerőpiaci adat változatlan foglalkoztatási rátája is.

- vélekedett a közgazdász.

Kedvezőtlen hír szerinte, hogy aki egyszer munkanélküli lesz, az most lassabban talál munkát: egy éve a munkakeresés átlagos időtartama 10,0 hónap volt, ez most már 12,2 hónapra nőtt. Ez is azt mutatja tehát, hogy nincs kapkodás a szabad munkaerőért.

Virovácz Péter, az ING elemzője szerint a részleteket böngészve a havi adatok alapján azt látni, hogy a folytatódó népességfogyás mellett annál érdemben nagyobb mértékben (14 ezer fővel) csökkent az inaktívak száma az előző hónaphoz képest. Ezzel párhuzamosan viszont, nagyjából hasonló nagyságrendben, 10 ezer fővel nőtt a foglalkoztatás, vélhetően a nyár eleji szezonális – főként mezőgazdasági – munkáknak köszönhetően. Mindezek mellett a munkanélküliek száma minimális emelkedést mutatott.

Az értelmezésünkben ezek együttesen érdemi fluktuációt jeleznek a munkaerőpiacon és a szezonális munkák vélhetően elmaszkolták a más szektorokban zajló lopakodó leépítéseket.

- hívta fel a figyelmet az elemző. Kiemelte: újabb mélypontra süllyedt a foglalkoztatottak száma, így 2022 eleje óta nem látott alacsony szinten áll. Ebben azonban jelentős szerepe van a demográfiai folyamatoknak és a csökkenő munkaerőpiaci aktivitásnak is, hiszen magában a foglalkoztatási rátában drasztikus változás szerinte nem látható. Virovácz hagngsúlyozta: a munkaerőpiac csak azért nem feszesedik jobban a kínálati problémák mellett, mert a 2022 közepe óta tartó gazdasági stagnálás miatt a keresleti oldal is kéz a kézben gyengül a kínálati oldallal.

Molnár Dániel, az MGFÜ elemzője szerint a vállalkozások a gyenge kereslet nyomán jelentős kapacitásfelesleggel rendelkeznek, visszafogják a munkaerő-felvételeket, a természetes fluktuáció (felmondások vagy nyugdíjba vonulások) nyomán megüresedő álláshelyeket nem feltétlenül töltik fel azonnal, inkább átalakítják a munkaszervezést, miközben a lejáró munkaszerződéseket sem feltétlenül hosszabbítják meg. Ez utóbbit mutatja szerinte, hogy a határozott időre szóló munkaszerződéssel rendelkezők száma egy év alatt 10 százalékkal, 20 ezer fővel csökkent.

A KSH adataira a Nemzetgazdasági Minisztérium is reagált, szerintük a munkaerőpiac továbbra is stabil idehaza, a munkanélküliségi ráta egy év alatt 4,3 százalékra javult, így továbbra is az európai uniós átlag alatt van. A foglalkoztatottak száma 2025 júniusában is közel 4,7 millió fő, az év/év-es csökkenésben a gazdasági kormányzat szerint meghatározó szerepe volt a demográfiai okoknak és a feldolgozóipar gyengélkedésének. Utóbbi nemzetgazdasági ág csökkenését ugyanis nem tudta teljes mértékben kompenzálni a többi ágazat, ugyanakkor például a kereskedelem területén érdemi létszámnövekedés következett be.