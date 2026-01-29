Egyre nagyobb a feszültség Irán körül, a piac is tart az amerikai beavatkozástól

Az északi-tengeri Brent típusú kőolaj határidős jegyzései ma hordónként 2,10 dollárral, azaz 3,1 százalékkal 70,50 dollárra emelkedtek. Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) ára 2,09 dollárral, vagyis 3,3 százalékkal 65,30 dollárra nőtt.

A Brent közel hat hónapja, tavaly július 31. óta, a WTI pedig szeptember 26. óta nem járt ilyen magas szinten – írja a Reuters.

Több forrás szerint Donald Trump amerikai elnök olyan Irán elleni lépéseket mérlegel, amelyek célzott csapásokat is magukban foglalhatnak a biztonsági erők és vezetők ellen, a tiltakozók ösztönzése érdekében – miközben izraeli és arab tisztviselők szerint pusztán a légierő alkalmazása nem lenne elegendő Teherán vallási vezetőinek megbuktatásához.

Két, a tárgyalásokat ismerő amerikai forrás szerint Trump „rezsimváltást” előidéző feltételeket szeretne teremteni, miután a hónap elején egy országos tiltakozási hullámot véresen levert a regnáló iráni hatalom. A halálos áldozatok száma több ezerre tehető.

Az olajpiaci reakció elsősorban arra az aggodalomra reflektál, hogyha az Egyesült Államok megtámadná Iránt, a perzsa ország pedig erre válaszolna, akkor könnyen lezárhatja a Hormuzi-szorost, amelyen naponta mintegy 20 millió hordó olaj halad át. Ezzel jelentősen csökkenne a világpiaci kínálat, és tovább emelkednének az árak.

Az Európai Unió külügyminiszterei eközben csütörtökön új szankciókat fogadtak el Irán ellen, amelyek a tüntetők elleni erőszakos fellépésben érintett személyeket és szervezeteket célozzák. Az Iszlám Forradalmi Gárdát pedig terrorista szervezetként vette jegyzékbe. Erről bővebben itt olvashatnak: