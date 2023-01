Egyre nagyobb a hazai napelemkirály befolyása az újpesti exfocista cégében

Ismét átalakult a tulajdonosi szerkezete annak az NwPst Isnvestment Kft.-nek, melyről egy ideig az a hír járta, ő lehet az, aki megvásárolja az Újpest FC-t a jelenlegi belga tulajdonostól, Roderick Duchatelet-től. A tavaly tavasszal alakult cég alapítói között ugyanis a közelmúlt újpesti focilegendája is feltűnt: Kovács Zoltán, az egykori csatár. Mellette Császár László, illetve Puskás Bence rendelkezett tulajdonrésszel az új kft.-ben.

Nem sokkal később, a nyár elején azonban érdekes fordulatot vett a történet: a tulajdonosi körben felbukkant a IV. kerületi klub korábbi hátvédje, Lőw Zsolt, illetve a napelembizniszben is ismert Lugos Roland.

Lugos, Kovács és Császár neve egy másik közismert üzletben is összefonódik. Mindhárman szerepet vállaltak a taszári repülőtér megvásárlására kijelölt SGF Silu Global Fund Zrt.-ben. Ezt a céget 2021 májusában alapította Cseke István és Németh János, és az ő nyilatkozataik alapján jó ideig úgy tűnt, a reptér mellett a lila-fehér focicsapatot is megvásárolnák. Ám 2021 végén a két férfi neve eltűnt a zrt.-ből, a részvényeket Kovács Zoltán, Császár László, illetve a szombathelyi illetőségű Oláh Lajos vásárolta meg. Tavaly márciusban pedig az egész zrt. többségi részvényesévé Lugos Roland egyszemélyes cége, az Optimum Solar Zrt. vált.

De vissza az NwPst Investmenthez! A cégbírósági iratokból kiderül, jelentős átrendeződés történt mind a menedzsmentben, mind a tulajdonosi szerkezetben. Tavaly december elejéig a 3 millió forintos törzstőke 5 darab, 600 ezer forintos üzletrészből állt, melyek egyenlő arányban Császár László, Kovács Zoltán, Lugos Roland, Lőw Zsolt és Puskás Bence mint magánszemélyek tulajdonában álltak.

Közülük már csak Császár László maradt meg magánszemélyként a tulajdonosok között 150 ezer forint üzletrész erejéig, 450 ezer forintnyi üzletrészt pedig eladott a Seedconsulting Kft.-nek, melynek két tulajdonosa a Lugoshoz több szálon is kötődő Kiss Gábor, illetve Kiss-Henézi Dóra.

A tavalyi év végén számoltunk be arról, Kovács Zoltán feleségével új, több tevékenységi kört is felvett vállalkozásba kezdett Ko-Bo Invest Kft. néven. Kovács a saját, 600 ezres üzletrészét ennek a cégnek adta el, így máris értelmet nyert, miért is alapította meg ezt a céget.

Szintén saját kft.-jének, a 2011-es alapítású Lőw Invest Kft.-nek adta el saját 600 ezres üzletrészét Lőw Zsolt.

Puskás Bence viszont teljesen kiszállt a NwPst Investmentből. Az ő 600 ezer forintos üzletrészének új tulajdonosa a frissen (2022 decemberében) alapított Pannon-Balkan Solar Kft., melynek egyszemélyes tulajdonosa az SGF Silu Global Fund korábbi tulajdonosa, Cseke István.

Lugos Roland a saját 600 ezres üzletrészét a 2017-es alapítású MRI Solar Kft.-nek értékesítette,

melynek székhelye megegyezik Lugos lakcímével.

Ennek két tulajdonosa van. 60 százalékban a 2018-as alapítású Sol-Trust Kft. nevű bizalmi vagyonkezelő. melynek tulajdonosa Pusztai Tamás, a vagyonrendelő pedig Lugos Roland. Az MRI Solar másik tulajdonosa 40 százalékban pedig a Safety-Trust Kft. nevű bizalmi vagyonkezelő, melynek vagyonrendelője ugyancsak Lugos Roland. A cégháló itt ismét összeér: a Seedconsulting-tulajdonos Kiss Gábor tavaly december 5-én lett ügyvezetője a Lugos Renewables Kft.-nek, melynek 90 százalékban a Sol-Trust, 10 százalékban pedig az Nwpst a tulajdonosa.

(A cégiratok tanúsága szerint minden üzletrész-átruházás névértéken történt.)

A korábbi sztárjátékosok cégügyei inkább napelembizniszre utalnak, mint focicsapat vásárlására. Fotó: Újpest FC

Jelenleg tehát az NwPst Investment Kft. 3 milliós törzstőkéjét

20 százalékban birtokolja a Lugos-féle MRI Solar,

15 százalékban a Lugos emberei által vezetett Seedconsulting,

5 százalékban Császár László, valamint

20-20-20 százalékban Kovács Zoltán, Lőw Zsolt, illetve Cseke István saját cégei.

A kft. menedzsmentjében is változás történt. Az eddig önálló cégjegyzési rendelkező Kovács Zoltán, Puskás Bence és Császár László közül utóbbi megtartotta ezt a pozíciót, a taggyűlés pedig

ugyancsak önálló cégjegyzési jogosultsággal cégvezetővé megválasztotta Pusztai Gertrúdot, aki a Sol-Trust Kft. tulajdonosának, Pusztai Tamásnak a felesége.

És ezek mellett a NwPst Investment székhelyet is váltott: a cég ezentúl Lugos cégbirodalmának bajai címén érhető el.

A napelembizniszben tehát elindultak az újpesti exfocisták, mindeközben a lila-fehér klub 4 győzelemmel, 4 döntetlennel és 8 vereséggel, mínusz 10-es gólkülönbséggel csupán az NB I 10. helyén szerénykedik.