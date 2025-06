Egyre nagyobb bajban Simicska Lajos utolsó cége

Ez az év sem jött össze a Hárskúti Mezőgazdasági Zrt.-nek: az egyetlen olyan vállalat, amelyben mindmáig részesedése van Simicska Lajosnak, 156 millió forintos veszteséggel zárta 2024-et a most leadott beszámoló szerint. Pedig az árbevétel még nőtt is, az egy évvel korábbi 79-ről 105 millió forintra, de a korábbiaknál többet is kellett költeni a cégre – írja a hvg.

A vállalkozás, amelyben Simicskának 49,7 százalékos tulajdonrésze van, a többségi tulajdoni hányad pedig a feleségéé, a 2011-ig visszakereshető adatok szerint minden egyes évben néhány millió vagy pár tízmillió forint veszteséggel zárt, 2023-ban lett először százmilliósnál nagyobb a mínusz, most pedig még több pénzt vitt el.

A beszámolóból kiderül: a gazdálkodás rövid távú finanszírozása nem megfelelően biztosított. A Hárskútinak korábban sokáig kecske- és juhtenyésztés volt a főprofilja, azonban 2020-ban átállt a lótenyésztésre.