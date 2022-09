Egyre nehezebb lakást kiadni és kivenni Budapesten

Nem csak Orbán Viktor ment az Adriára nyaralni

Noha tavaly nyáron is az volt Orbán Viktor nyaralási tanácsa, hogy több Balaton, kevesebb Adria, ezt akkor is csak a lakosság tartotta be, miközben a kormánytagok külföldre utaztak. Idén viszont ezt már az átlagpolgárok is nagyobb számban megtették, így júliusban érezhetően visszaesett a belföldi vendégéjszakák száma a belföldi turizmusban. A külföldi vendégek egy része ellenben visszatért.