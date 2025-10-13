Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Egyre rövidebb a banki feketelista

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Egyre rövidebb a banki feketelista

mfor.hu

Szeptemberben 654 ezer lakossági mulasztást tartottak nyilván a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR), ami csaknem tizedével kevesebb a múlt év véginél. Miután egy hiteladósra átlagosan 1,8 szerződés jut, nagyjából 350 ezren lehetnek a banki feketelistán. 

Szeptemberben összesen 654 ezer lakossági mulasztást tartottak nyilván a KHR-ben, ami 9,3 százalékkal kevesebb a 2024. végén regisztrált 721 ezernél – derül ki a BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. honlapján közzétett adatokból.

„Az év vége óta látható, jelentős csökkenés elsősorban a még nyilvántartott, de már megszűnt hitelszerződések számának erőteljes visszaeséséből ered: itt kilenc hónap alatt 204 ezerről 154 ezerre esett a nyilvántartott szerződések száma, miközben az aktív státuszúaké 17 ezerrel, kereken 500 ezerre olvadt” – hívta fel a figyelmet Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Hozzátette: miután az első őszi hónap végén 4,921 millió adós összesen 9,124 millió szerződését tárolták a KHR rendszerében – ebben értelemszerűen szerepelnek a rendben törlesztett hitelek adatai is –, egy ügyfélre hozzávetőleg 1,85 szerződés jut átlagosan. „Ennek alapján – feltételezve, hogy a negatív listás szerződéseknél is hasonlóak az arányok – jelenleg nagyjából 360 ezren szerepelhetnek a negatív KHR-listán, ami a bő 4,9 millió, hitelt törlesztő adóshoz képest azért nem elhanyagolható tétel” – vélekedett a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Könnyű felkerülni a negatív listára, lekerülni róla viszont nem mindig egyszerű

A negatív KHR-listára vonatkozó szabályok viszonylag hosszú ideje változatlanok: magánszemélyként alapesetben akkor kerül valaki a listára, ha 90 napon túl lejárt, a mindenkori bruttó minimálbér összegét elérő tartozása van.

Magyarországon nagyjából 350 ezren lehetnek a banki feketelistán
Magyarországon nagyjából 350 ezren lehetnek a banki feketelistán
Fotó: Depositphotos

A KHR listáról való lekerülés pedig nem egyszerű: ha az adós vissza is fizeti a hitelét, további egy évig mindenképp tárolja a rendszer az adatait – ezt hívják passzív státusznak –, ha pedig netán nem teszi ezt meg, és úgy zárul le az ügylet, akkor további öt évig kell a passzív státusszal számolnia. Fontos, hogy nem csak az adós, hanem a kezes és az adóstárs adatai is szerepelnek a negatív listán.

Emellett nem csak lejárt hiteltartozással, hanem csalásokkal, visszaélésekkel is negatív listára lehet kerülni: itt viszont nincs passzív és aktív státusz, öt évig mindenképp a rendszerben maradnak az adatok.

 

“Mindezek tükrében a hiteladósoknak érdemes mindent megtenniük annak elkerülése érdekében, hogy a szerződésük negatív listára kerüljön. A kisebb összegű kölcsönökre szakosodott Provident ugyan kínál olyan hitelt, ahol nem kizáró ok a negatív lista, ám a lakossági hitelek döntő része számukra elérhetetlen. Éppen ezért, ha gondunk támad a hitelünk törlesztésével, a problémát haladéktalanul jelezni kell a pénzügy szolgáltatónak, hiszen létezhet olyan megoldás, amellyel elkerülhető a lejárt tartozás felhalmozódása” – hívta fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Egyre nagyobb a lakossági hitelportfólió, és viszonylag fegyelmezettek az adósok is

A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint a lakossági hitelek állománya új csúcson, 12 000 milliárd forintnál járt augusztusban, és éves szinten közel 11,5 százalékkal növekedett. A portfólió legnagyobb szeletét a lakáshitelek adják 51,9 százalékkal, a babaváró hitel részesedése 18,5 a személyi kölcsönöké pedig 14,4 százalék a teljes állományból. A lakossági hitelportfólió minősége pedig nagyon jónak tekinthető: a jegybank adatai szerint júniusban bő egy százalékot tett ki a 90 napon túli késedelemben lévő kölcsönök aránya a teljes állományon belül.

