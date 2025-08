Egyre szaporodnak Mészáros Lőrinc külföldi leánycégei

Nem is egy, hanem minimum rögtön két szlovák leánycéggel gyarapodott Mészáros Lőrinc cégbirodalma, derül ki a szlovák cégnyilvántartásból. Ennek a vállalkozásnak is angol nevet adott a felcsúti milliárdos: Talentis International Infrastructure Investments Real Estate s. r. o. Ez magyarul annyit tesz: Talentis Nemzetközi Infrastrukturális Beruházások Ingatlan Kft. Azt még továbbra sem tudni, hogy pontosan mit és hol akar építeni Szlovákiában Mészáros Lőrinc, de a leánycég neve alapján kicsit szűkült a kör; vélhetően nem autópályát, hanem épületeket.

Ha időrendi sorrendben akarunk haladni, akkor először az derült ki májusban lapunknak köszönhetően, hogy megszületett a Talentis International Infrastructure Investments Kft., amelynek a végső tulajdonosa a Mészáros Lőrinchez tartozó Talentis Group Zrt.. Az elnevezésen kívül az is a külföldi célokra utalt, hogy a cég jegyzett tőkéjét euróban adták meg. Azt viszont nem lehetett tudni, hogy pontosan hol, mikor és milyen nemzetközi infrastrukturális beruházásokra készülnek. Főtevékenységnek is csak a vagyonkezelés volt megadva. A vonatkozó kérdéseinket elküldtük a Talentis Group Zrt.-nek, de nem érkezett válasz.

Pozsonyban is próbálkozik a Mészáros-birodalom

Fotó: Depositphotos

Aztán júliusban annyi plusz információval lettünk gazdagabbak, hogy a szlovák cégnyilvántartásból kibányásztuk Mészáros Lőrinc pozsonyi leánycégének nevét: Talentis International Infrastructure Investments Operations s. r. o.. Tulajdonosa a Mészáros-birodalom két cége: a többségi tulajdonos a Talentis International Infrastructure Investments Kft., a kisebbségi a Talentis Group Zrt. Igazából persze a végső tulajdonos az utóbbi vállalat. Június 6-án jegyezték be, ügyvezetője Németh Tamás lett, aki egyben az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója is. Ez a Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz köthető társaság nyerte el a magyar államtól 35 évre a hazai autópálya-hálózat üzemeltetésének és bővítésének koncessziós jogát.

A másik leánycéget, a Talentis International Infrastructure Investments Real Estate s. r. o.-t a szlovák dokumentum szerint igazából egy nappal korábban, már június 5-én bejegyezték, szintén Németh Tamással az élén, és a Talentis International Infrastructure Investments Kft. többségi, a Talentis Group Zrt. kisebbségi tulajdonrészével. Tevékenységének pedig a jól ismert saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan bérbeadását és üzemeltetését adták meg. Ebbe a szakágazatba nemcsak lakóépületek bérbeadása tartozik, hanem akár bevásárlóközpontok üzemeltetése is. Mészáros Lőrinc cégbirodalma eddig nem arról volt híres, hogy lakásokat építene, sokkal inkább stadionokban utaznak, de azért akad rá példa. Például a ZÁÉV Zrt. nevéhez köthető a Kerámia Lakópark Zalaegerszegen.

Pozsonyban mostanában nagy építkezések kezdődnek. A Világgazdaság írta meg, hogy a szlovák kormány tavaly ősszel jelentette be a pozsonyi teherkikötők jelentős átépítését. A Mlynské nivy körüli városrész melletti téli kikötőt a kabinet magán ingatlanfejlesztőkre kívánja bízni, a szomszédos, Pálenisko városrészt pedig EU-s források és kínai befektetők segítségével továbbfejlesztik a hajózás számára. Magyarok is lecsaptak a lehetőségre, az elsősorban logisztikai és üzletközpontok építésére összpontosító magyar ingatlanfejlesztő, az Alfagroup International egy új, összesen több mint 280 szobás szállodát szeretne építeni a két dunai kikötő között. A szlovák fővárosban toronyházakat is építhetnek a különböző beruházók.

A fő csapásirány eddig Horvátország volt Mészáros Lőrinc számára, de egy áprilisi hír szerint törölték a Mészáros és Mészáros Zrt. leánycégét, a horvátországi Mészáros Hrvatska d.o.o.-t a horvátországi cégjegyzékből. A Mészáros Hrvatska d.o.o. feladata elsősorban a horvátországi üzleti lehetőségek feltérképezése, az üzleti kapcsolatok kiépítése és a kidolgozandó üzleti terveknek megfelelően projektek önálló, illetve közös vállalkozás keretében történő megvalósítása volt, elsősorban az építőipar területén.

A Talentis csoportnak már három nemzetközi vállalkozása van. Az első a Talentis International Construction Investments Kft. volt 2023 augusztusában. Tavaly májusban született meg a Talentis International Agriculture Investments Kft., utána pedig jött a már említett Talentis International Infrastructure Investments Kft. Közös a három cégben, hogy központjuk a Váci utca 38. szám alatt található, ami a Mészáros-birodalom egyik fellegvára. Így már összességében mezőgazdasági, építőipari és infrastrukturális vonalon is a nemzetközi piac meghódítására készülhet Mészáros Lőrinc.