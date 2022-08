Egyre távolodnak az EU-s eurómilliárdok Magyarországtól?

A tét 4,64 milliárd euró a járvány által megtépázott gazdaság helyreállítására, illetve bizonytalan annak a 24,3 milliárdnak a sorsa is, amelyet a szervezet hosszú távú költségvetéséből a magyar infrastruktúra fejlesztésére fordítanának.

Az ok: az Európai Bizottság aggódik, mivel a Fidesz foglyul ejtette az állam intézményeit, és ott van még a korrupció is - írja a The Guardian az EU és Magyarország kapcsolatát kimerítően leíró cikkben.