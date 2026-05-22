2p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Makró Közművek, rezsi Szegénység

Egyre több az idős hajléktalan, nem tudják fizetni a rezsijüket

mfor.hu

Elkészítette friss kutatását a Február Harmadika munkacsoport a hajléktalanok élethelyzetéről. Egyre több a hetven év feletti ember, akinek nincs megfelelő lakhatása: sokan nem tudják fizetni a rezsijüket, vagy a kórházak ápolási részlegeiről kerültek az utcára.

Radikálisan emelkedik az idősek aránya a hajléktalanok között Magyarországon: egyre több hetven év feletti ember kerül ebbe az élethelyzetbe – írja a Február Harmadika Munkacsoport jelentése alapján az MTI.

A hétezer hajléktalan ember megkérdezésével készített felmérésből kiderült: az idős hajléktalanok arányának emelkedése szorosan összefügg az otthoni és intézményes ápolási rendszer összeomlásával, és azzal, hogy az érintettek nem tudják fizetni a rezsijüket. A jelenség erősödésében közrejátszik az is, hogy a kórházakban bezárták az ápolási részlegeket.

Minden második megkérdezettnek leginkább pénzbeli támogatásra, minden negyediknek pedig élelmiszerre, ruhára vagy éppen ügyintézési segítségre lenne szüksége. Mintegy ezer válaszadó jelölte meg az ápolás-gondozás vagy a mentális segítségnyújtás szükségességét. A pszichiátriai ellátásra szorulók aránya 30 százalékos, de az ő kezelésükhöz sincs elég szakember Győri Péter, a Február Harmadika munkacsoport tagja szerint.

„A hajléktalanok jövedelmi helyzete katasztrofális: többségük 50 ezer forint alatti összegből próbál megélni úgy, hogy jelentős részük adósságokkal is küzd” – mondta Győri, aki egyben a Menhely Alapítvány kuratóriumi elnöke is. Ahhoz, hogy a tendencia megforduljon, szükség lenne az intézményrendszer újjáépítésére, a pszichiátriai betegek, függőségben szenvedők gondozására, a tartósan beteg, önmaguk ellátására képtelen emberek támogatására. A munkacsoport szerint törölni kellene az alaptörvényből a közterületen való életvitelszerű tartózkodás tilalmát, valamint a szabálysértési törvényből a hajléktalanságot kriminalizáló passzusokat. Emellett a valósággal összhangba kellene hozni a szociális törvényt, és a hajléktalanokra is kiterjeszteni a támogatott lakhatási formát.

A hajléktalanok kétharmada nem vagy csupán részlegesen munkaképes. Munkaerőpiaci lehetőségeiket pedig erősen behatárolja, hogy még a munkaképesek is csak alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

gödör

Remélhetőleg elértük a gödör alját és innen már csak felfelé visz az út

Makrogazdasági elemzők értékelték azt, hogy a beruházások immár három és fél éve csökkennek, igaz, az idei első negyedévben már az előzőekhez képest kisebb, szinte alihg észrevehető mértékben.

Lázár János hagyott még aknát Vitézy Dávidnak

Az idei első negyedévben sem sikerült pozitívba fordítani a hazai beruházások három és fél éve csökkenő trendjét.

Az euróhoz erősen ki kell lépnünk a komfortzónánkból – Interjú

Az euróhoz erősen ki kell lépnünk a komfortzónánkból – Interjú

Erős befektetői bizalom mutatkozik Magyarországgal, a magyar eszközökkel szemben a választások óta. Ezt leginkább a Tisza Párt erősebb európai arcéle és az eurózónához való csatlakozás ígérete támogatják. Ugyanakkor most, hogy munkába állt az új kabinet, a fiskális politika oldaláról is fel kell építeni a bizalmat, hogy az tartós maradhasson – többek között erről beszélt a lapunknak adott interjúban az MBH Befektetési Bank Brókeri, Nemzetközi és Letétkezelési sales ügyvezető igazgatója. Demjén Ottó szerint adott esetben fájdalmas lépéseket is be kell vállalni, hogyha egyszer euróval szeretnénk fizetni Magyarországon.

Varga Mihály nyitott a Magyar Péterrel való találkozásra

Eredményesen működött az utóbbi több mint egy évben az alapfeladatai ellátására összpontosító Magyar Nemzeti Bank (MNB) – mondta Varga Mihály jegybankelnök a Kell még mondanom valamit, Ildikó? podcast csütörtöki adásában.

Újabb magyar nagyvárosokban indul el az Uber

Az Uber tovább bővíti magyarországi jelenlétét: május végén két újabb vidéki nagyvárosban, Pécsen és Kecskeméten is elindul a szolgáltatás. Az indulást mindkét helyszínen kedvezményes utazást kínáló hétvégi promóció kíséri, a vállalat pedig a jövőben további hazai városokban is megjelenne.

Bizalmi vagyonkezelés: ne öntsük ki a fürdővízzel a gyereket

A kormány szigorítaná a bizalmi vagyonkezelés adóelőnyeit, de magát a jogi eszközt megtartaná. Az igazi kérdés: hogyan lehet úgy kiszűrni az adótrükközést, hogy közben ne csapja agyon a szabályozás azokat a családi konstrukciókat is, amelyek valóban a generációváltást vagy a vagyon hosszú távú megőrzését szolgálják? Dr. Horváth Balázs az SQN Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági tagja szerint a kérdés sokkal összetettebb, mint sejtenénk.

Szavazzon! Mekkora legyen a vagyonadó Magyarországon?

Szavazzon! Mekkora legyen a vagyonadó Magyarországon?

Ismét az önök véleményét várjuk!

Ennyivel fog emelkedni a GDP Magyarországon az Európai Bizottság szerint

Az Európai Bizottság 2026. tavaszi gazdasági előrejelzése: lassul a növekedés, mivel az energiasokk felhajtja az inflációt. 

Csökkent a 12 hónapos kincstárjegy aukciós átlaghozama

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) 30 milliárd forintért hirdetett meg jegyzésre 12 hónapos diszkont kincstárjegyet a csütörtöki aukción.

„Súlyos és tudatos felelőtlenség” – tényleg sumákoltak valamit Lázár Jánosék a költségvetéssel

„Súlyos és tudatos felelőtlenség” – tényleg sumákoltak valamit Lázár Jánosék a költségvetéssel

Nem jönnek ki a számok.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei?

Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei? (x)
Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van

Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van


Az ország jövője a hazai kkv-szektor kezében van.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG