Egyre több hajó haladhat át a Hormuzi-szoroson

Irán eredetileg lezárta a szorost – amely a globális olaj- és LNG (cseppfolyósított földgáz)-szállítások mintegy ötödéért felel –, miután február végén amerikai és izraeli légicsapások érték az országot, ami kiszélesítette a konfliktust. Később a perzsa ország azonban közölte, hogy engedélyezi az áthaladást azoknak a hajóknak, amelyeknek nincs amerikai vagy izraeli kötődésük – számol be róla a japantoday.com.

Az elmúlt hetekben több tanker és konténerszállító hajó is ki tudott jutni a blokád alól, de ezt rendszerint napokig tartó teljes leállás követte. Ezért a világpiaci energiaárak érdemben nem tudtak csökkeni. A holland TTF-tőzsdén jegyzett földgáz ára a megawattóránkénti 50 eurós szinten ragadt be. Az északi tengeri Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 109 dolláron, az észak-amerikai könnyűolaj (WTI) jegyzése 112 dollár felett áll. Eközben a megnövekedett kereslet miatt az orosz típusú Ural kőolaj hordónkénti ára 105 dollár körül tartózkodik.

De vissza a szoroshoz! Egy, a francia CMA CGM tulajdonában lévő konténerszállító hajó csütörtökön haladt át a szoroson, azon a napon, amikor Emmanuel Macron francia elnök kijelentette: csak diplomáciai erőfeszítések, nem pedig katonai műveletek nyithatják meg a szorost. A francia hajó az iráni vizekre való belépés előtt az automatikus azonosító rendszerében (AIS) a célállomást „Owner France”-ra változtatta, jelezve nemzetiségét az iráni hatóságok felé.

A MarineTraffic és az LSEG adatai szerint két nagyméretű nyersolajszállító és egy LNG-tanker, amelyeket az Oman Shipping Management üzemeltet, szintén elhagyták a Perzsa-öböl térségét csütörtökön.

Omán – amely a támadások előtt közvetített Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalásokban – bírálta a légicsapások megindítását, miközben a tárgyalások még zajlottak.

A japán Mitsui O.S.K. Lines pénteken közölte, hogy a társtulajdonában lévő Sohar LNG nevű gázszállító hajó átkelt a szoroson. Ez az első japán kötődésű hajó, valamint az első LNG-szállító a konfliktus kezdete óta, amely ezt megtette. A cég szóvivője nem kívánta elárulni a Reutersnek, mikor történt az áthaladás, illetve, hogy szükség volt-e tárgyalásokra.

Péntek kora reggelig mintegy 45, japán vállalatok tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő hajó rekedt a térségben – közölte a szigetország közlekedési minisztériuma.

Egy másik, Mitsui tulajdonú LPG-tanker (cseppfolyósított kőolajgáz), a Green Sanvi pénteken korábban szintén elhagyta az Öböl térségét iráni felségvizeken keresztül a hajózási adatok szerint. Az indiai zászló alatt hajózó jármű az „India ship India crew” célállomást jelezte.

Emellett a panamai zászló alatt közlekedő Danisa nevű, nagyméretű gázszállító hajó is elhagyta a puskaporos régiót ugyanezen az útvonalon, és Kína felé tartott – mutatják az adatok.