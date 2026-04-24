5p
Makró Foglalkoztatottság Munkaerőpiac Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Egyre több magyar ingázik külföldre az elfogadható fizetésért

Vég Márton
Az ingázók a KSH adatai alapján közel 119 ezer fős létszáma a koronavírus-járvány óta mért legmagasabb.

Borús képet fest a hazai munkaerőpiac statisztikája. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint márciusban a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 646 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 219 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,5 százalék volt. 

A 2026. január–márciusi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 627 ezer fő volt, mely 65 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 440 ezer fő dolgozott, mely 85 ezerrel kevesebb az előző év azonos időszakában mért szintnél.

A közfoglalkoztatottak létszáma 69 ezer fő volt, a külföldön dolgozóké pedig 119 ezer főt tett ki.

Sok cég dönthet a leépítés mellett
Fotó: Pixabay

A KSH szerint a munkakeresés átlagos időtartama 12,2 hónap volt. Három hónapnál rövidebb ideje keresett állást a munkanélküliek 35,3 százaléka, ez az érték 8,1 százalékponttal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A 4–11 hónapja munkát keresők aránya 7,7 százalékponttal 28,4 százalékra nőtt, miközben a több mint egy éve munkát keresők aránya érdemben nem változott, 36,3 százalék volt. 

Összességében a foglalkoztatottak száma már több mint egy éve csökken, de idáig ez nagyrészt a romló demográfiai helyzet, vagyis a munkaképes korú lakosság létszámának csökkenésére volt visszavezethető.

Márciusban a februári gyenge adat után szépíteni tudott a munkaerőpiac, de persze a fő trend nem változott meg és nem is tud megváltozni. Februárhoz képest ugyanis a foglalkoztatás 30 ezer fővel, 4 millió 646 ezer főre növekedett, miközben a munkanélküliségi ráta 0,3 százalékponttal 4,5 százalékra csökkent. Ez tehát azt jelenti, hogy inkább csak a januári adatban lehetett valamilyen kiugrás vagy csak egyszerűen az adatfelvétel torzítását láthatjuk, hiszen a munkaerőpiaci felmérés egy lakossági mintavételen alapuló adatfelvétel, amelyben háztartásokat kérdeznek meg munkaerőpiaci helyzetükről

- vélekedett Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.

Szerinte éves alapon folytatódott a foglalkoztatás csökkenése, most éppen 55 ezer fővel – miközben egyébként az alkalmazotti statisztika továbbra is növekedést mutat. A munkanélküliségi ráta 4,3 százalékról 4,5 százalékra emelkedett egy év alatt.

A számok mögött szerinte tehát legalább három párhuzamos folyamat húzódik meg: egyrészt csökken az aktív korú népesség, demográfiai hullámvölgyben vagyunk: a munkaképest korú lakosság létszáma csökken, most épp 56 ezer fővel maradt el az egy évvel korábbitól.

Eközben a gyenge növekedés miatt kicsit, éves bázison 8 ezer fővel nőtt a munkanélküliek száma. Pontosabban szólva: mivel az alkalmazotti statisztika növekedést mutat, ezért inkább az lehet jellemző, hogy a cégek a könnyebb utat, a külföldi munkavállalók foglalkoztatását választják.

A foglalkoztatottak száma az első negyedévben 4 millió 627 ezer főn alakult, amely 65 ezer fős mérséklődést jelent az előző év azonos időszakához képest.

Az éves visszaesés ötöde a gyermekgondozási ellátás miatt tartósan távol lévők számának csökkenéséhez kötődött, amely az alacsonyabb születésszámra és a korábbi munkaerőpiaci visszatérésre vezethető vissza. Az első negyedéves adatok alapján jelentősen megugrott a külföldi telephelyen dolgozó, de magyar háztartásban élők száma. Az ingázók a KSH adatai alapján közel 119 ezer fős létszáma a koronavírus-járvány óta mért legmagasabb

- hívta fel a figyelmet Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) vezető elemzője.

Hozzátette: kérdés ezzel kapcsolatban, hogy érdemi fordulatról beszélhetünk-e, a tavalyi negyedik negyedévben még csak 108 ezer fő volt a létszámuk, vagy a statisztikai mintavétel torzítja az adatokat.

A közfoglalkoztatottak száma az első negyedévben ismét 70 ezer fő alá csökkent a KSH felmérése szerint, amely létszám már közelebb áll a Belügyminisztérium adminisztratív adatsorához.

Molnár Dániel szerint az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma így egy év alatt 73 ezer fővel mérséklődött. A folyamatokat alapvetően a vártnál gyengébb gazdasági növekedés és külső kereslet befolyásolja szerinte, amely óvatossá teszi a vállalatokat, amelyek így elhalasztják létszámbővítési terveiket, miközben a természetes fluktuáció, például a nyugdíjba vonulásokon, felmondásokon keresztül, is hozzájárul a foglalkoztatottak számának csökkenéséhez.

Ezt mutatja szerinte, hogy a rendelkezésre álló, tavalyi negyedik negyedéves adatok alapján a visszaesés elsősorban a feldolgozóiparban és az építőiparban következett be, miközben a szolgáltató szektorban nőtt a foglalkoztatás.

Balog-Béki Márta, az MBH Elemzési Centrum szenior elemzője pedig úgy látja: a márciusi munkaerőpiaci adat elmozdulást jelent az év eleji gyenge szintekről. Ugyanakkor a népesség fogyása és elöregedése a foglalkoztatás bővülésének lehetőségeit korlátozza. A háború okozta bizonytalanság és a megemelkedett energiaárak okozta gyengébb gazdasági teljesítmény szerinte elodázhatja a munkaerőpiac stabilizálódását.

A vállalatok számára a költségcsökkentés egyik eszköze lehet a munkaerőcsökkentés, vagy a részmunkaidős foglalkoztatás szélesebb körű alkalmazása. Korábbi várakozásukkal ellentétben nem számítanak arra, hogy a munkanélküliségi ráta a 4 százalékos szint felé mozduljon a következő hónapokban: 2026-ra 4,4 százalék helyett 4,6 százalékos munkanélküliségi rátát várnak.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Itt a leltár: ennyi eurómilliárdot kaphatunk Brüsszeltől, ha teljesíti a Magyar-kormány a feltételeket

A Tisza Párt választási győzelme fundamentális fordulatot jelenthet az EU-s pénzek felszabadítása tekintetében, feltéve, hogy a kormányzat sikeresen teljesíti a jogállamisági feltételeket – írja elemzésében az Accorde Alapkezelő Zrt.

Aggasztó munkanélküliséget örökölt a Tisza-kormány

A ráta már 4,5 százaléknál tart a friss adatok szerint.

Megkönnyebbülhetnek a médiatulajdonosok.

Pogátsa Zoltán: Kizárt, hogy Orbán Viktor ebből a politikai és gazdasági összeomlásból visszajöjjön

A közgazdász, szociológus, a Soproni Egyetem docense az április 23-ai élő műsorunk vendége volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 96. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Vagyonokat kérnek a tengerjáró hajóktól a Hormuzi-blokád miatt

Egyes hajók áthaladási foglalásáért a Panama-csatornán több mint egymillió dolláros (312 millió forint) díjat fizettek a közelmúltban árverésen – közölte csütörtökön a Panama-csatorna Hatóság, hozzátéve, hogy a szokatlanul magas árak inkább a kereslet ideiglenes emelkedését tükrözik, és nem tartós torlódást a csatornán.

Új, ötéves tervvel várja Kína Trumpot, akinek egyre sürgősebb lenne a pekingi látogatás

Új, ötéves tervet hirdetett Kína, amiben az Egyesült Államokat is megemlítik. A kínai gazdaság épp azokon a technológiai területeken erősíthet a következő években, amelyeken most még jelentős mértékben ki van szolgáltatva az amerikaiaknak. Nem véletlen, hogy Donald Trump is nagyon menne már Pekingbe tárgyalni a kínai elnökkel, de az iráni háború miatt egyelőre nincs erre lehetősége.

Élőben kérdezhet Pogátsa Zoltántól – kapcsoljuk a Klasszis Klub stúdióját

A közgazdásszal, szociológussal a Soproni Egyetem docensével való beszélgetést fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán közvetítjük.

Csányi Sándor cége üthette nyélbe az első nagy üzletet a választások után

A második leggazdagabb magyar vállalkozása a Gazdasági Versenyhivatal engedélyére vár.

A Mol is bejelentette, hogy működik a Barátság

Megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság vezetéken Magyarországra és Szlovákiába – közölte a Mol a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Több mint kétéves csúcsra pörgött a gazdasági hangulat Magyarországon: ez már a választás hatása

Jelentősen nőtt, 27 havi csúcsára emelkedett a GKI Gazdaságkutató konjunktúra-indexe áprilisban. Az üzleti és a fogyasztói várakozások is javultak – mondta Petz Raymund vezető kutató a GKI csütörtöki online sajtótájékoztatóján.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Közösségi kezdeményezéseket, esélyegyenlőséget és környezetvédelmi ügyeket karol fel a dm

Közösségi kezdeményezéseket, esélyegyenlőséget és környezetvédelmi ügyeket karol fel a dm (x)

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG