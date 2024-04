Egyre veszélyesebbek a drónok Ukrajnában - és ki fognak onnan szabadulni

A drónok, köztük a kisebb, olcsó, tömegesen gyártható, felderítésre vagy célpontok támadására is használatos FPV drónok már most is döntő szerepet játszanak az orosz-ukrán háborúban, de ez még csak a kezdet - írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzésében.

Az FPV drónok technológiája hihetetlen ütemben fejlődik, mindkét harcoló fél folyamatosan mutat be újdonságokat, fejlesztéseket. A drónok hatótávolsága, kommunikációs és megfigyelési képességei, pontossága, hatékonysága - és halálossága is folyamatosan nő, miközben csak Ukrajna idén legalább tízszer annyit tervez legyártani és bevetni belőlük, akár havi 100 ezer darabot is.

Az ukrajnai csataterek ennek hatására a mostaninál is még kellemetlenebb helyek lesznek mindkét oldal katonái számára, de ezek a drónok hamarosan bárki számára elérhetők lehetnek világszerte, miközben védekezési lehetőségek igencsak korlátozottan vannak ellenük.

