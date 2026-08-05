Egységesek voltak Varga Mihályék, a nyár végi kamatcsökkentésre is utaltak

A tanács 25 bázisponttal 5,75 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A július 21-i döntés hátteréről és a várható monetáris politikai irányokról Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatón beszélt, amiről tudósításunkat itt olvashatják:

Kapcsolódó cikk Varga Mihály az Mfornak: „Lehet, aki optimista, az a realista” Négy éve nem volt ilyen alacsony az alapkamat.

A döntéshozók egyetértettek abban, hogy amennyiben a kedvező folyamatok fennmaradnak, akkor pozitív reálkamat biztosítása mellett rendelkezésre áll a monetáris politikai mozgástér az alapkamat további csökkentésére a nyár folyamán. Ennek folytatásáról a tanács a szeptemberi inflációs jelentés alapján fog dönteni – áll a jegyzőkönyvben.