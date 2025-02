Egyszerű trükkel buherálta meg a kormány a gazdasági adatokat

A 2025-ös év lendületes indulása jelzi, hogy a hazai turizmus a 2024-es rekordévet követően tovább erősödik. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai alapján 2025 januárjában a hazai szálláshelyekre 1 millió vendég érkezett, így a vendégforgalom 18 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest. A családok erősödő bizalmának és növekvő jövedelmének köszönhetően a belföldi vendégek száma meghaladta a 470 ezret, ami 7 százalékos emelkedést jelent az előző év januárjához képest. Külföldről 541 ezer vendég érkezett, számuk 29 százalékkal múlta felül a 2024. januári adatot

– reagált a Nemzetgazdasági Minisztérium arra, hogy a KSH januári adatai szerint a vendégéjszakák száma 8,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

Valamiért a kormánynak különösen fontos azt a látszatot fenntartania, hogy miközben recesszió környéki állapotban stagnál a magyar gazdaság, az infláció újra emelkedik és a nyugdíjasoknak már áfavisszatérítést kell osztogatni, hogy vásárolni tudjanak valamit a boltban, a hazai turizmus szárnyal, az emberek olyan jól élnek, hogy bőven van arra havonta több százezer forintjuk, hogy utazgassanak.

Holott a szépen csengő statisztikák mögött mindössze egyetlen, de nagyon fontos adat húzódik. A KSH az állami Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adataiból dolgozik. Az említett NTAK egy online regisztrációs felület, amelybe az elmúlt időszakban szinte az összes tyúkólat is bekötötték, így papíron sokkal több lett a szálláshely. Például 2024. januárban 17,8 ezer turisztikai szálláshely adataiból dolgoztak, idén januárban viszont már 20,5 ezer szálláshelytől érkezett friss adat. Ez közel háromezer plusz szálláshelyet jelent. Az teljesen életszerűtlen, hogy hirtelenjében ennyi új szálláshely nyílt volna az országban. Inkább arról lehet szó, hogy az online rendszer kifehéríti az ágazatot, vagyis ezek a pluszban mért vendégek és vendégéjszakák eddig is léteztek, csak nem volt róluk megbízható adat.

Hotelszoba a Balatonnál

Fotó: Mfor/Mester Nándor

Rengeteg a pénz az ágazatban, de az eloszlása nagyon aránytalan. A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 61,5 milliárd forint volt, folyó áron 21 százalékkal több az egy évvel korábbinál. A vidéki szállodák egy része ugyanakkor akár be is zárhatna, mert annyira Budapestre koncentrálódik a turizmus. Az országban összesen 2,2 millió vendégéjszaka volt januárban, ennek közel a felét a nemzet fővárosában regisztrálták. Az ellenzéki vezetésű Budapest tényleg elképesztő számokat produkált 2024-ben: áprilistól decemberig egymillió felett volt a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma.

Ez a remek sorozat most megtört, mert 900 ezer éjszaka köszönhető a külföldieknek, de még ez is messze felülmúlja a vidéki számokat. A másik helyhez Debrecennek elég volt 59 ezer külföldi éjszaka elérése, a többi régió gyakorlatilag mély téli álomba merült. Hiába költött milliárdokat a kormány vidéki attrakciókra, ezek teljesen hidegen hagyják a külföldieket.

Persze a külföldi számok mögött is felsejlik egy kis politikai hátszél. A baráti Kínából özönlenek a Budapest szépségeire hirtelen nagyon kíváncsivá váló turisták. A KSH ugyan csak Ázsiából származó adatokat közöl, de mivel egyre-másra jelentik be, hogy különböző kínai nagyvárosokból már Budapestre szállítják az érdeklődőket, feltételezhető, hogy a világra nyitott kínai utazók csodálják meg a Hősök tere-Parlament-Budai vár tengelyt.

A bővülést elsősorban az Ázsiából érkező turisták húzták, az innen érkező vendégek 46,5 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek el Magyarországon, mint egy évvel korábban. Ebben a közvetlen repülőjáratok növekedésének volt kiemelkedő szerepe

– vélte Molnár Dániel is, a Makronóm Intézet elemzője.

Kapcsolódó cikk Lejárt a Kisfaludy-támogatás tiltása, máris eladnák 450 millió forintért eladásra hirdették meg a Száraz István érdekeltségébe tartozó balatonakarattyai Pine Weekendhouse-t, amit 42 milliós állami támogatással építettek.

A román vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma 56,6 százalékkal bővült, ebben pedig a schengeni csatlakozás hatása jelenhetett meg. Bővülésre számít a belföldi turizmus esetében is, itt ugyanakkor kulcskérdésnek nevezte, hogy hogyan alakul majd a külföldi utazások száma. Ahogy tavaly is láthattuk, a jövedelmi helyzet javulása szerinte sokakat külföldi nyaralásra ösztönzött, miközben többen engedhették meg maguknak az utazást. Idén a jövedelmi helyzet tovább javul, várhatóan 4 százalék felett lesz a reálbérek növekedési üteme, miközben az állampapírkamat-kifizetések egy részét is utazásra fordítják majd a háztartások.