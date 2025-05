Együtt vigad a NER és a multi: tíz év alatt 50 milliárd profit a cigaretta terítéséből

A Fidesz frakciószóvivője nyereségnek is örülhet.

Sokkal kevesebb szó szokott esni a BAT Pécsi Dohánygyárról, pedig ők is 49 százalékos tulajdonosok. A British American Tobacco igazi globális multi, amely a világ egyik vezető dohányipari vállalatcsoportja, az Egyesült Királyság 10-15 legnagyobb vállalatának egyike. Hozzájuk tartozik a Dunhill, a Pall Mall, a Lucky Strike vagy a Rothmans. Az 2023-ban derült ki róluk, hogy 2009 és 2017 között tudatosan megszegték az Egyesült Államok kormánya által Észak-Koreára kivetett szankciókat azzal, hogy nyolc éven keresztül eladott annak dohánytermékeket, amelyek az embargó hatálya alá estek. A BAT végül 635 millió dollárt fizetett az Egyesült Államok hatóságainak, miután egy leányvállalata beismerte, hogy cigaretta eladásával megszegte az észak-koreai szankciókat. Az észak-koreai vezető, Kim Dzsongun nagy dohányos.

A Sánta család tehát nem panaszkodhat. A minap nyilvánosságra került 100 leggazdagabb magyar listáján a 41. helyen Sánta János áll, aki családjával 71 milliárd forintos vagyonra tett szert. Ennek meghatározó részét a Continental Dohányipari Zrt.-nek köszönhetik, melynek jogelődje vásárhelyi székhelyű társaság volt. Lázár János miniszter jó ismerőse, és korábban az ő számítógépét is megjárta az a törvényjavaslat, amelynek alapján végül újraszabták a dohánykereskedelmet Magyarországon.

Még 2023-ban történt meg először, hogy átlépte az ezer milliárd forintos álomhatárt a trafikokat ellátó cég árbevétele. Mivel 2024-ben is jelentős infláció volt, nem meglepő, hogy ez másodszor is előfordult: 1123 milliárd forint lett a forgalmuk. A beszámolóból kiderül, hogy az értékesítés nettó árbevétele a volumenesést túlkompenzáló árhatás eredménye. Az ODBE profitja végül a 2023-as 9,5 milliárd forint után 10,2 milliárd lett, a profitból pedig a tulajdonosok 9,8 milliárd forint osztalékot vettek ki maguknak.

– olvasható az Országos Dohányboltellátó (ODBE) Kft. taggyűlési jegyzőkönyvében. Tehát a dohánykiskereskedelmi-ellátás jogát gyakorló koncessziós társaság 9,8 milliárd forint osztalékot fizet a tulajdonosoknak. Az ODBE 49 százalékos tulajdonosa a BAT Pécsi Dohánygyár, a többi 51 százalék pedig a Tabán Trafik Zrt.-hez tartozik, amelynek több magánszemély mellett a legnagyobb tulajdonrésze Sánta János József hódmezővásárhelyi vállalkozóé és családjáé két vagyonkezelő alapítványon keresztül. 2023 szeptemberében alapították meg a Solidium Capital Vagyonkezelő Alapítványt, illetve a Projekt Six Pro Vagyonkezelő Alapítványt, melyekbe bevitték a Tabán Trafikban levő részvényeiket is.

