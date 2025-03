Ehhez mit fog szólni Szijjártó Péter? Szétlőtték a gázmérőállomást az ukránok, a Kreml tajtékzik

Gyakorlatilag megsemmisült az orosz-ukrán határon lévő Szudzsa gázmérőállomás, miután közép-európai idő szerint 8 óra 20 perc körül az ukrán hadsereg, az előzetes információk szerint HIMARS rakétákkal csapást mért rá – közölte pénteken az orosz védelmi minisztérium.

Russian media report that the Sudzha gas metering station bordering Ukraine is on fire again. pic.twitter.com/qAmQPIjRtK