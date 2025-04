Ehhez vezetett a tarifakáosz, sokan kezdik feladni a reményt

Az Egyesült Államok legnagyobb vállalatainak egyre több vezetője gondolja azt, hogy az ország gazdasága belátható időn belül recesszióba süllyed – idézte a Chief Executive nevű szakmai szervezet felmérésének adatait az NBC News.

A háromszáz vezérigazgató megkérdezésével készült vizsgálat szerint 62 százalékuk gondolja azt, hogy a következő hat hónapban jön a visszaesés. A márciusban készült hasonló felmérésben még csupán 48 százalékuk adta ezt a sötét előrejelzést. A helyzet romlását Donald Trump elnök vámpolitikája okozza. Az államfő április elején bejelentette, hogy agyonvámolja a fél világ országait, majd ezt elhalasztotta 90 nappal. Eközben érvényben hagyta az észak-amerikai szabadkereskedelmet felszámoló tarifáit, 10 százalékos vámját, amelyet annak is fizetnie kell, aki a Holdról exportál Amerikába, és tarifaháborúba bonyolódott Kínával. A cégvezetők figyelmét nem kerüli el, hogy mindez irdatlan volatilitást hozott a tőzsdékre, és a fogyasztók egy része pánikban igyekszik szorosra húzni a nadrágszíjat. A megkérdezett vezérigazgatók háromnegyede számolt be arról, hogy az új tarifák érinteni fogják cégét 2025-ben. Kétharmaduk nem támogatja azokat a vámszinteket, amiket Trump bevezetett vagy be akar vezetni.

Beleviszik az alagútba a cégeket

Fotó: Wikipédia/Zach Rudisin

A 2002 óta rendszeresen elvégzett felmérés egyik indexe azt méri, mi a cégvezetők véleménye üzleti tevékenysége jelenlegi környezetéről. Ez 9 százalékkal csökkent áprilisban havi összehasonlításban azt követően, hogy 20 százalékkal zuhant márciusban. Jelenleg a legalacsonyabb szintjén áll, a Covid első hónapjai, 2020 tavasza óta. Az üzleti feltételek megítélése nem változott márciushoz képest. Már az előző hónapban 2012 óta a legalacsonyabb szinten állt, amivel 29 százalékkal maradt el 2024 végéhez képest. A cégvezetők négyötöde cége költségeinek növekedését várja a vámok miatt. A megkérdezett fele két számjegyű emelkedést jósol. A válaszadók 37 százaléka véli úgy, hogy idén növekedhet vállalata profitja. A januári megkérdezésben még 76 százalékuk számított erre. Ami a pozitív oldalt illeti, a cégvezetők több mint fele szerint 2026-ban javulni fog a helyzet. Egy hónappal ezelőtt még csak 39 százalékuk gondolta ezt. Jamie Dimon, a JPMorgan Chase bankház igazgatója azt mondta a napokban, hogy szerinte az S&P-500 tőzsdeindexben szereplő vállalatok teljesítménye csökkenni fog a Trump gazdaságpolitikája okozta bizonytalanság miatt. Larry Fink, a BlackRock tőketársaság vezére szerint már gyengült az amerikai gazdaság, és ezzel bővülésről zsugorodásra váltott.