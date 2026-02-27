2p
Ekkora energiatároló még nem volt Magyarországon – eddig

Fontos szerepe lesz a megújulók rendszerintegrációjában.

Magyarország legnagyobb energiatárolója kezdte meg működését Győrben, amely a CATL korszerű lítium-ion akkumulátor-technológiájára épül – derül ki a cég lapunknak küldött közleményéből. A közel 100 MWh névleges kapacitású rendszernek kulcsszerepe lesz az időjárásfüggő, megújuló energiaforrásokra támaszkodó erőművek hatékony rendszerintegrációjában. Az együttműködés jól mutatja, hogy a CATL innovációi miként járulhatnak hozzá a megújuló villamosenergia-termelés fejlődéséhez.

Magyarország eddigi legnagyobb teljesítményű energiatároló létesítményét adták át február 26-án a Győr Nemzetközi Ipari Parkban. Az ALTEO-Depónia Kft. egy 49,9 MW teljesítményű és 99,8 MWh beépített kapacitású ipari villamosenergia-energiatároló létesítményt valósított meg a Rába-parti város szomszédságában. Az új győri energiatároló létesítményében összesen 21 darab CATL New Generation Container EnerX egység kapott helyet, amely a világon az első, nagy akkumulátorcellás energiatároló rendszere.

A büszke átadók a CATL energiatároló moduljaival
Fotó: CATL

A CATL ipari energiatárolóberendezéseit nagy energiasűrűség, hosszú, akár 10 000 – 12 000 ciklusos élettartam, intelligens hűtőrendszer, valamint egyszerű üzembe helyezés jellemzik. A többszintű akkumulátor-felügyeleti és a beépített tűzvédelmi rendszereknek köszönhetően a berendezések nagyon biztonságosak. 

„A CATL-t leginkább úgy ismerik, mint az elektromos járművekbe szerelhető akkumulátorok vezető gyártóját, ám vállalatunk immár negyedik éve a helyhez kötött energiatároló rendszerek piacán is világelső. Büszkék vagyunk arra, hogy az ALTEO is minket választott, és termékeinkkel hozzájárulhatunk a megújuló energiaforrások hasznosításához Magyarországon,”

– mondta Shen Feng, a CATL Debrecen ügyvezető igazgatója.

A CATL energiatároló berendezései a világ számos piacán, többek között az Egyesült Államokban, Kínában, Németországban, Nagy-Britanniában, Ausztráliában is keresett termékek. A vállalat legújabb fejlesztései elősegítik a zöldforrásokból (nap, szél) származó villamosenergia integrálását az energiahálózatba, amelyekhez a cég kiegészítő szolgáltatásokat is nyújt a rendszerbiztonság erősítése érdekében.

