Ekkora része tartozik a magyar társadalomnak az alsó rétegbe: a kutatókat is meglepte az arány

Interjút készített a Népszava a legutóbbi, nagy port kavart szociológiai tanulmány egyik vezetőjével. Kovách Imre szociológus vezette azt a kutatást, amiből kiderült, hogy a magyar társadalomban az alsó rétegbe tartozók aránya jelentősen megnőtt az elmúlt években.

Kovách arról beszélt, hogy négyévente térképezik fel a magyar társadalom szerkezetét, és a két legutóbbi felmérés között sok társadalmi probléma erősödött fel.

A meglepő a változások mértéke volt, és az, hogy ennek milyen következményei voltak a pártszimpátiák alakulására

– mondta Kovách.

Arról is beszélt, hogy az eredmény alapján erőteljes lecsúszás tapasztalható a magyar társadalomban, illetve, hogy a társadalomban alul lévők, vagy a szegények számát nem szabad kizárólag a jövedelem alapján meghatározni. Az Európai Unió új kísérleti módszer szerint, több mutató felhasználásával hárommillió szegényt mutatott ki Magyarországon, Kovách kutatása 42 százalékos arányt mutat.

A kutató szerint a munkások egy része, mintegy 20 százaléka a Fidesz kormányzásának tizenhat éve alatt dinamikusan emelkedni tudott, míg 80 százalékuk nem volt képes kitörni azokból a keretekből, amelyeket általában a munkássághoz társítunk. A munkások egy részének felemelkedésével viszont nem nőtt a középréteg mérete, ellenkezőleg: közben ugyanis az érettségizettek és diplomások egy része lecsúszott az alsó rétegbe. Egyébként ide tartozik a nyugdíjasok döntő többsége is.