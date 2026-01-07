Ekkorra várható az első kapavágás a ferihegyi gyorsvasút vonalán

2p
Június 15-ig már le is zárnák a frissen indult közbeszerzési eljárást a ferihegyi repülőtérre közlekedő gyorsvasút projektjével kapcsolatban. Az első munkálatok 2028-ban kezdődhetnek, két-három évvel később pedig elkészülhet az első szakasz.

Megjelent az uniós közbeszerzési értesítőben a ferihegyi repülőtér vasúti kapcsolatára vonatkozó hirdetmény – írja a Magyar Építők. A nyertesnek nem csak a tervezés és az engedélyeztetés, hanem a felújítás és a kivitelezés feladatait, majd az üzemeltetést is vállalnia kell.

Az Mfor október végén részt vett Nagy Márton és Lázár János témában tartott sajtótájékoztatóján a repülőtéren. Mint kiderült, 27 kilométer vasúti pálya épül két vágánnyal, lapunk kérdésére pedig a nemzetgazdasági miniszter azt válaszolta: két-három kilométeren a föld alatt futnak majd a sínek. Az építéshez 16 híd és három vasúti alagút is tartozik. A repülőtér vasúti megállója a jelenleg „Holiday Parking” néven álló parkoló alatt lesz.

A hálózatba a Kőbánya és Monor közötti szakaszt is beépítik, tehát a vidék felől is elérhetővé válik a repülőtér. A miniszterek azt is elárulták lapunknak, mennyibe fog kerülni a jegy a reptéri vasúton.

A közbeszerzési eljárásra február 6-áig lehet jelentkezni. Az ajánlattételi szakaszba legfeljebb három gazdasági szereplő juthat be, az eljárást a tervek szerint június 15-én zárhatják le. A Portfolio arról ír, hogy az első kapavágás 2028-ban várható. Az első vasúti szakasz 2030-2031-re, a második 2033-2034-re épülhet meg. A projekt költségét egymilliárd euróra becsülik. 

 

