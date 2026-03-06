2p

Makró Energiapiac Infláció Oroszország

El kell oszlatni egy tévhitet az orosz energiaszállításokról – figyelmeztet Bod Péter Ákos

mfor.hu

A Klasszis Média állandó szerzője, a volt jegybankelnök, közgazdász, egyetemi tanár legújabb cikkében azt írja, az orosz energiafüggőség nem ment meg minket az izraeli-iráni háború drágító hatásától.

Az újabb háború kitörése okozta nyersolaj-drágulás, a részpiaci áremelkedés mindenhova eljut, így persze Európába is – írja a Klasszis Média állandó szerzője, Bod Péter Ákos a Privátbankáron megjelent cikkében.

A volt jegybankelnök, egyetemi tanár, közgazdász szerint ahol a gazdasági szerkezetben nagy az energiaigényes tevékenységek aránya, és ahol az energiahatékonyság javítása terén még hátrébb állnak, ott a nyersolaj tíz dolláros drágulása komoly gond, a fejlettebb és diverzifikáltabb gazdaságokban csak gond, mert az utóbbiakban némileg megemelkedhet az árszint.

Márpedig sajnos ebbe a körbe tartozik Magyarország, mint ahol az ING modellszámításai szerint Európában Románia mellett fejt ki leginkább inflációs hatást az energiahordozók világpiaci drágulása. 

Az általános áremelkedéstől nem függetleníti a magyar gazdaságot az eddigi rekordméretűre növelt orosz relációs függés, ezt a tényt minden komoly szakértő megerősíti, akkor is, ha napi politikai számításból mást mondanak a kormányoldalon – véli Bod Péter Ákos.

De Magyarország esetében van egy másik, azonnali inflációs tényező is: az árfolyam gyengülése. „A forint elég volatilis külső értékelésű valuta. A magyar állam hitelminősítése éppen csak felette a bóvli-szintnek: ez többletkockázat a külvilág szemében. A sokkok idején jelentősen gyengülő devizaárfolyam lökést adhat az árak emelkedésének, az import megdrágulása révén” – hívja fel a figyelmet a volt jegybankelnök.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Aki szerint még az is sújt minket, hogy a magyar gazdaság eléggé energiaigényesnek, a felhasznált energia nagyobb fele importból származik. Hosszabb távon a külkereskedelmi egyenleget lefelé húzza az energiamérleg, miután az energiakivitelt jócskán meghaladja a behozatalunk. Miközben a magyar export a januári adatok szerint már így is meglehetősen gyengélkedik. Egy esetleges komoly energia- és nyersanyagdrágulás könnyen tekintélyes külkereskedelmimérleg-hiányba vinne minket – írja a Privátbankáron megjelent cikkében a Klasszis Média állandó szerzője.

