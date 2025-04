Elállnak az árnöveléstől a telekommunikációs cégek

Nyugdíjszerviz élőben Karácsony Mihállyal és Malicskó Gáborral Vegyen részt és kérdezze Ön is a szakértőket!

Hozzátették: a Yettel vállalta, hogy a márciusban meglépett áremelést, 2026 májusáig kedvezményekkel kompenzálja lakossági ügyfeleinek. A Telekom arról döntött, hogy megújult mobil-portfóliót tesz elérhetővé, amely nagyobb rugalmasságot biztosít ügyfelei számára. A ONE mint a legnagyobb magyar tulajdonú telekommunikációs szolgáltató vállalta, hogy új, kedvezőbb ajánlatokat biztosít a lakossági ügyfelek számára. A kormány üdvözli a telekommunikációs cégek lépéseit, továbbá a bejelentett új kedvezményeket, lehetőségeket, amelyek hozzájárulnak a családok terheinek enyhítéséhez, és az áremelések elleni küzdelemhez.

Hozzátették: az áremelés azonban nem csak az élelmiszereket érintette, jelentős emelkedés volt megfigyelhető a bankszektorban és a telekommunikációs szolgáltatóknál is. A távközlési cégek 2025 tavaszán ismét 3,5-3,7 százalék közötti inflációkövető áremelést terveztek végrehajtani, a magyar lakosság érdekében ezért a Nemzetgazdasági Minisztérium azt várta el a szolgáltatóktól, hogy önkéntes árkorlátozást alkalmazzanak: azaz önként álljanak el az áremeléstől és legalább egy évig ne is alkalmazzák újra ezt a gyakorlatot.

A kormány üdvözli, hogy a magyar családok terheinek enyhítése érdekében a telekommunikációs cégek önkéntesen korlátozzák áraikat. A bankokon túlmutatóan a telekommunikációs cégek felelős magatartása is rámutat, hogy a családok jóléte közös érdek. A kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy megfékezze és letörje az elmúlt időszak indokolatlan áremeléseit, ennek érdekében március 17-től, 30 alapvető élelmiszer esetében árrés csökkentést vezetett be – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

