Elaludt a forint a választás előtti utolsó munkanapon

Nagyon megérné sok pénzt szórni a magyar lakosságnak

A múlt héten tette közzé az Energiaügyi Minisztérium, hogy 130 ezernél is több pályázat érkezett a lakossági energiatárolási pályázatra. Ez jóval több, mint az eredeti tervekben szereplő 40 ezres támogatotti létszám. A győztesek kiértesítése elkezdődött, de egyelőre nem tudni, hogy mennyi pályázó kap támogatást. Amennyiben az érintettek nagy része megkapná a hozzájárulást, az Magyarország energiabiztonsága szempontjából is fontos lépést jelentene.