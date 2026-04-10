Elaludt a forint a választás előtti utolsó munkanapon

Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest – írja az MTI.
Az euró jegyzése fél hétkor 376,80 forintra emelkedett a csütörtök esti 376,29 forintról.
A dollár árfolyama 321,40 forintról 322,21 forintra nőtt, a svájci frank pedig 407,58 forintról 407,74 forintra drágult.
Az euró jegyzése 1,1695 dollárra gyengült a csütörtök esti 1,1708 dollárról.
