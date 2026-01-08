2p
Makró Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Turizmus

Elárasztották a külföldi turisták Budapestet

mfor.hu

A magyarok viszont kevesebbet utaztak novemberben.

2025 novemberében a turisztikai szálláshelyeken közel 1,4 millió vendég 3 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 7,9, a vendégéjszakáké 5,8 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál – közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi vendégek száma nem változott, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,1 százalékkal kisebb volt az előző év azonos havinál. Ellenben a külföldi vendégek száma 15, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 12 százalékkal emelkedett tavaly novemberhez képest. Budapesten 17, a Balatonnál 14 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.

A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 86 milliárd forint volt, folyó áron 9,3 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

2025. január–novemberben az előző év azonos időszakához képest:

  • A turisztikai szálláshelyeken 6,9 százalékkal több, összesen 18,1 millió vendéget regisztráltak.
  • A belföldi vendégek száma 2,8, a külföldieké 11 százalékkal több (egyaránt közel 9,1 millió) volt a turisztikai szálláshelyeken.

Bővebb elemzéssel hamarosan jelentkezünk.

