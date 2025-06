Itt a jelentés: teljesülhetnek a kormány növekedési tervei

A testület véleménye szerint a költségvetési egyensúly érdekében 3 százalék alá kell vinni a kormányzati szektor hiányát. A költségvetési törvényjavaslat tervezete a kormányzati szektor eredményszemléletű (ESA) hiányát a GDP 3,7 százalékában határozta meg, a tanács ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a tervezettől elmaradó gazdasági növekedés miatt az adóbevételek is elmaradhatnak a várakozásoktól, ezért a tervezettnél lényegesen nagyobb tartalékképzést javasolnak. A Rendkívüli Kormányzati Intézkedések előirányzatában most 50 milliárd forint szerepel erre a célra.

A költségvetésről szóló törvényjavaslat zárószavazásához készített, szerdán elfogadott tanácsi határozat szerint elsősorban az elhúzódó geopolitikai konfliktusok és az éleződő kereskedelempolitikai feszültségek ronthatják a kilátásokat, de Magyarország szempontjából kedvező lehet, hogy számos EU-tagállam tervez költségvetési élénkítést, köztük Németország is.

