Elárulta, hogy készül a választások utánra Orbán Viktor

Orosz olaj, uniós pénzek – mi lesz április után? A magyar miniszterelnök szerint csak az első csatát nyerte meg Brüsszelben.

Közel egy órás késéssel kezdődő nemzetközi sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor magyar miniszterelnök péntek délelőtt Brüsszelben.

„Új gondolataim támadtak”

– mondta a kormányfő arra, hogy miért látta szükségesnek a csütörtök esti rövid tájékoztató után egy hosszabb sajtótájékoztatót is tartani.

Röviden elmondta, hogy decemberben két másik országgal együtt úgy döntött a magyar kormány, hogy az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelből ugyan kimarad, de nem akadályozza meg a többi uniós tagállamot ebben.

„Ez nem csak elvi kérdés” – mondta arra, hogy miért gondolta meg magát, és miért blokkolja mégis most a magyar kormány a hitel folyósítását. Mint fogalmazott, ez a lépés válasz arra, hogy Ukrajna – a magyar kormány álláspontja szerint politikai okból – nem indította újra a Barátság vezetéken az orosz olaj szállítását Magyarország irányába.

Kitért arra is, hogy „egyértelmű”, az uniós vezetők abban reménykednek, Magyarországon kormányváltás lesz április 12. után, és

„azt a kis időt már fél lábon is kibírják”.

„Ha nincs olaj, nincs pénz” – mondta a dolgok jelenlegi állásáról a miniszterelnök, de ahhoz, hogy ez így is maradjon, „egy újabb csatát kell megnyernünk”, nevezetesen a választásokat.

Ezer forintos benzinár, a rezsicsökkentés vége – vázolta fel, hogy mi történne akkor, ha többet nem is nyitnák meg többé a Barátság vezetéket, és Magyarországnak az uniós tervek szerint teljesen le kellene válnia az „olcsó orosz energiáról”.

A nemzetközi helyzet fokozódik

Szót ejtett arról is, hogy „csak idő kérdése”, hogy újból „milliós migrációs tömegek” induljanak meg a közel-keleti helyzet hatására Törökországon keresztül az Európai Unió határai felé. Elárulta, hogy a csúcstalálkozón arról beszéltek, „nem szabad újra elkövetni” a korábbi migrációs válság idején elkövetett hibákat, azaz a menekültek ellenőrzés nélküli, tömeges beengedését.

Beszélt a miniszterelnök arról is, hogy a katari energialétesítmények elleni támadások miatt tartós energiaválságra kell berendezkedni, hiszen ezek helyreállítása 4-5 évig is tarthat a legfrissebb hírek szerint. Péntek délutánra ebben az ügyben tanácskozást hívott össze Orbán Viktor Budapestre, amelyen áttekintik a helyzetet és a teendőket.

Ahhoz, hogy új költségvetés legyen, először le kell zárni a régit. Semmilyen olyan költségvetést nem fog elfogadni a magyar kormány, amelyben kondicionalitási feltételek vannak, azaz amelyben bizonyos összegek kifizetését bizonyos – például jogállamisági – feltételek teljesítéséhez kötnék. Ezt arra mondta a miniszterelnök, hogy hiába fenyegették a magyar kormányt a blokkolás miatt „súlyos következményekkel” uniós vezetők, Magyarországnak is vannak eszközei akarata érvényesítésére.

„Csak barátságos megjegyzések” azok a belga, német megszólalások, amelyeket talán fenyegetésnek szántak az uniós vezetők. „Kifogytak az érvekből”, ezért maradtak az ilyen fenyegetőzések. Áll elébe Orbán Viktor a bírósági eljárásnak, illetve a Magyarország megkerülését célzó lépéseknek is, jelentette ki. Utóbbit támogatná Orbán Viktor: ne az unión keresztül támogassák Ukrajnát azok az országok, amelyek támogatni akarják, „játsszunk tiszta lapokkal”.

„Én magam javaslom, hogy kerüljenek meg bennünket. Adják oda a pénzt nemzeti alapon. Az ukránokkal a vitánkat elrendezzük máshogyan”

- mondta Orbán Viktor, aki felidézte, hogy Ukrajna villamosenergia-ellátásának 40 százaléka Magyarországon keresztül érkezik, további szankciókat terveznek megszavazni Oroszország ellen, tehát „vannak még lapok” a magyar kormány kezében arra, hogy az ukrán vezetést rávegyék az „olajblokád” feloldására.

„Mindenki, aki megszólalt”, a hitel ügyétől függetlenül elfogadhatatlannak nevezte, hogy egy unión kívüli ország megfenyegesse egy uniós tagállam vezetőjét, mondta el „a korrektség jegyében” a miniszterelnök.

Orbán Viktor válaszol újságírói kérdésekre a csütörtöki brüsszeli uniós csúcs után
Fotó: Európai Unió

„Az idő Oroszország oldalán áll”, Ukrajnának ezért érdeke lenne a minél gyorsabb tűzszünet, de Orbán Viktor szerint az európai vezetők akarják folytatni a háborút, és „eldöntötték”, hogy európai katonákat küldenek ukrán földre.

Kérdést kapott arról Orbán Viktor, arról is, hogy Ukrajna csütörtökön drónokkal támadta a Török Áramlat gázvezetéket. A miniszterelnök szerint „valós veszély”, hogy elvágják az Ukrajnán keresztül haladó, már korábban lezárt gázvezetéket kiváltó déli vezetéket. Ha ez megtörténik, a magyar kormány ezt „állami terrorizmusként” fogja kezelni, és ennek értelmében fog fellépni is.

„Folyamatos figyelmet igényel”

az Orbán Viktor szerint, hogy miként alkalmazzák Szlovákiában azt a törvényt, amely a Benes-dekrétumok kritizálását büntethetővé tenné.

Van mozgásterünk?

Az Egyesült Államok és Oroszország a nyertese az energiapiacon kialakult helyzetnek- értékelt Orbán Viktor. Kína nehezebb helyzete van, de nekik szoros együttműködésük van Oroszországgal. Az Európai Unió a „legnagyobb bajban van”, mert képtelen magát ellátni energiával, és az Egyesült Államokkal személyesen és stratégiai szinten is ellentétek állnak fenn. Oroszországgal is ellenséges a viszony, a Közel-Keleten pedig „semmilyen befolyásunk” nincs az események alakítására.

„Nekünk van mozgásterünk”, húzta alá a miniszterelnök, hozzátéve, hogy most ezt a mozgásteret valós lehetőségekké, lépésekké kell alakítani.

„A horvátokkal folyamatosan tárgyalásban állunk”

- mondta Orbán Viktor a Horvátország irányából érkező olaj ügyéről. Van Magyarországnak saját kitermelése is, mutatott rá a miniszterelnök, aki elmondta, hogy növelik a magyar kitermelést a helyzetre való tekintettel – de ez nem fedezi az ország szükségleteit.

„Korábban fogy ez az ukránok pénze, mint a mi olajunk” – mondta korábban a miniszterelnök. Most azt kérdezték tőle, hogy mi lesz, ha Ukrajna közel kerül ehhez. Ha Magyarországon az ellenzék nyer, akkor az ukránok problémája megoldódik, válaszolta a miniszterelnök. Ha viszont marad ő kormányon, akkor Ukrajnának újra kell indítani az olajszállítást, mivel másként nem juthat pénzhez – tette hozzá.

 

 

 

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal!

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal! (x)

