Elárulta Kármán András, hogy szerinte mi volt eddig a legdurvább fideszes pénzszórás

„Vállaltuk az iskolakezdési támogatás bevezetését, ennek nyilvánvalóan a tanév kezdéséhez igazítva van értelme. Más vállalásokat, például a személyi jövedelemadót vagy a kata adózási formát illetően értelemszerűen január 1-jéhez érdemes igazítani, hiszen, ha év közben nyúlnánk az adórendszerhez, valószínűleg csak nagyobb bajt okoznánk vele. De döntés már ezekben is várható idén” – nyilatkozta a Magyar Hangnak Kármán András pénzügyminiszter arról, hogy milyen kiadásnövelő intézkedések várhatóak a közeljövőben a kormánytól. Az interjút a Telex szemlézte.

A pénzügyminiszter szerint eddig az egyik legdurvább ügy, amivel találkozott a kormányváltás óta, a mohácsi híd építésére adott előleg 98 százalékos arányra módosítása és az összeg gyors kifizetése volt. A Fidesz-kormány a választás előtti egyik utolsó, április 9-én megjelent döntésével nettó 60 milliárd forinttal megemelte a mohácsi híd addig 295 milliárd forintos kivitelezési költségeit.

A költségvetéssel kapcsolatban azt mondta (a 2026-os pótköltségvetés elkészítésének határideje augusztus 31-e), hogy a Magyar Péter miniszterelnök által hétfőn a parlamentben felvázolt 8,3 százalékos GDP-arányos költségvetési hiány mindenféle változtatás nélkül valósulna meg.

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„A következő hetek arról szólnak majd, hogy a már előre meghirdetett intézkedéseink, amikkel egyébként is meg akarjuk fogni a felesleges, pazarló kiadásokat; illetve a másik oldalon pluszbevételhez juttatni a büdzsét, tehát ez a két folyamat összességében mekkora kiigazítást tud eredményezni.”

Kármán András szerint ezermilliárdos tételek folytak ki a költségvetésből a Fidesz kormányzása alatt

Fotó: Facebook/Kármán András

Kármán szerint bőven lesz munkája a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalnak. „Nagyon nagy számokról kell beszélnünk, és azért nehéz ezeket összesíteni, mert egyszerre van szó túlárazott szolgáltatásokról, beszerzésekről, illetve mélyen az értékük alatt eladott vagyonelemekről, cégekről. A GDP jól látható százalékát elérő extra kiadásokról beszélünk, ezermilliárd forintos nagyságrendekről” – mondta a miniszter.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal széles jogkörei lesznek a Tisza-kormány törvénytervezete szerint. Az egyik csoportja, a büntetőeljárást megelőző ügycsoport kockázatelemzést fog végezni, így betekinthetnek bankszámlákba, nyilvántartásokba, hivatalos iratokba. Ehhez a rendőrség, az ügyészség és a NAV segítségét is felhasználhatják. A hivatal indíthat majd közvagyonvédelmi és büntetőeljárást is, attól függően, hogy milyen gyanú merül fel.