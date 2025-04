Elárulta Varga Mihály, hogy mit lép az MNB a globális vámkrízisre

A jegybankelnök szerint az új vámintézkedések pontos inflációs hatásait még korai lenne megítélni, a jelenlegi bizonytalan környezetben az árstabilitás elérése és a pénzügyi piaci stabilitás fenntartása továbbra is fegyelmezett, szigorú monetáris politika mellett valósítható meg.

Varga Mihály kiemelte: bár a vámháború miatt az alacsonyabb növekedési és a magasabb inflációs kockázatok Magyarországra is hatással lehetnek, a gazdaság alapjai stabilak, a növekedés újraindult, a bankrendszer tőkehelyzete erős, likviditása bőséges.

Az új vámintézkedések miatt világszerte megnövekedett a gazdasági és pénzpiaci bizonytalanság, ebben a helyzetben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) továbbra is a stabilitást előtérbe helyező, fegyelmezett monetáris politikát folytat – jelentette ki Varga Mihály elnök az MNB közleményében.

