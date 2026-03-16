Elásták a csatabárdot a fuvarozók Lázár Jánosékkal, de a problémáik nem oldódtak meg

Ismét egy inflációs időzített bombára került a világgazdaság az iráni háború hatására. A világpiaci kőolaj- és földgázárak is elszabadultak, az emelkedő üzemanyagárak pedig a szállítmányozási és logisztikai költségeket növelhetik meg.

„A gázolaj ára alig 3 hét alatt csaknem 20 százalékkal emelkedett. Ezt a költségnövekedést a cégeknek azonnal be kellene építeniük a fuvardíjakba, hiszen nincsenek további tartalékaik, amelyből akár átmenetileg is finanszírozhatnák a drágulást. Az olaj 90-100 dollár körüli hordónkénti árából következő gázolajár-emelkedést 10-12 százalékos fuvardíjemelés kompenzálná. A vállalkozások erről igyekeznek most egyeztetni a megbízóikkal” – mondta el laptársunk, a Privátbankár megkeresésére a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének (MKFE) főtitkára.

Árvay Tivadar hozzátette, hogy a Magyarországon március 10-től hatályos védett áras rendszer (ami a hazai közúti árufuvarozókra is vonatkozik), csak ideig-óráig jelenthet segítséget, vagy még inkább sebtapaszt a szektor már régóta jelen lévő problémáira. A mostani üzemanyagár-emelkedés fényében különösen felértékelődik az a tény, hogy a tavaly december végi kamionos tüntetések határásra végül nem lépett életbe az Építési és Közlekedési Minisztérium által előirányzott, először 54, majd 35 százalékos útdíjemelés.

A tavaly december végi kamionos tüntetés után engedett a Lázár János irányította Építési és Közlekedési Minisztérium

Idehaza a 2025-ös teljes áruszállítás legnagyobb részét, több mint 67 százalékát a közúti fuvarozó vállalkozások bonyolították le. A második helyen találjuk a vasúti szállítást (16 százalékkal), a harmadikon pedig a kőolaj- és földgázimportot biztosító csővezetékes szállítást (13 százalékkal).

A teljes cikkből kiderül, hogy európai uniós összehasonlításban mennyire jelentős a közút szerepe a magyarországi árufuvarozásban. A szektor vállalkozásai már a harmadik olyan évüket kezdték az idén, amelyben gyakorlatilag nyereség nélkül dolgoznak – ennek okairól is olvashatnak. Miként arról, hogy a tavaly december végi kamionos tüntetések pontosan milyen eredményeket hoztak a fuvarozó cégek számára.