Elbúcsúzott csodafegyverétől a TV2

Változás történt a kereskedelmi csatornák műsorában, hiszen az RTL-en ezúttal a The Floor – Csak egy maradhat nyitotta a programot, a vetélkedő új évadja egyelőre mérsékelten hozta lázba a közönséget, átlagosan 328 ezren nézték a teljes lakosság körében. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában 169 ezer főt vonzott 13,3 százalékos közönségarány mellett átlagosan – azaz itt valamivel jobban teljesített.

A program második felébe került át az Éttermek csatája, az amerikai Hell’s Kitchen, Gordon Ramsay nevével fémjelzett séfvetélkedő hazai változata továbbra sem teljesít jól, átlagosan 196 ezer nézőt hozott ezúttal.

A hétköznapok királya a szórakoztató műsorok körében ezúttal is TV2 extrémsportos ügyességi vetélkedője, az Exatlon Hungary volt, itt a héten döntőt is rendeztek, és kiderült, hogy Szabó Réka és Koplányi Gábor nyerte az ötödik évadot. Az Exatlon Hungary utolsó hetében is magabiztos fölényben volt, a teljes lakosság körében részenként 582 ezren nézték, míg a 18-59 évesek korcsoportjában 240 ezer fő és 19,3 százalékos közönségarány volt a mérleg.

Döntőzött az Exatlon, egy nézettségi nagyágyútól búcsúzik a TV2

Továbbra is tombol a híréhség

A kormányváltás óta jellemző, hogy megnőtt a tévézők érdeklődése a hírek iránt, ez az elmúlt hetekben a nézettségi adatokból rendszeresen visszaköszönt, hiszen többször is előfordult, hogy a toplisták élén az RTL hírműsora végzett – így történt ez most is. A május 17-én este leadott RTL Híradó

mindkét kategóriában tarolt, a teljes lakosság körében 748 ezer nézővel, míg a 18-59 évesek korcsoportjában 319 ezer fővel, valamint 27,5 százalékos közönségaránnyal nyerte meg a hetet.

Május 17-én többek közt Havasi Bertalan és Magyar Péter csatározása keltette fel a nézők érdeklődését, ez lehet a kiemelkedő nézettség magyarázata.

Sportesemények

A héten két kiemelkedő nézettséget hozó sportesemény akadt, kézilabda vb-selejtező visszavágót rendeztek, ahol férfi válogatottunk Szerbiával csapott össze, a meccsen a magyar csapat 31-30-ra nyert, összesítésben azonban ez nem volt elegendő a kijutáshoz. A mérkőzést 221 ezren látták.

A magyar bajnoki berkeiben eldőlt a cím sorsa, a Győr 1-0-s eredménnyel legyőzte a Kisvárdát, ezzel bebiztosítva a győzelmet a Ferencváros előtt, ezt 181 ezren nézték.

Még hétvégén is tarolt az Exatlon

A megszokott felálláshoz képest újdonság, hogy az Exatlon Hungary utolsó hetében a hét minden napján ezzel a műsorral készült a TV2, így a hétvégén is mindkét napon a vetélkedő vitte a pálmát. Az RTL szombaton A mi kis falunk új részével jelentkezett, amely 473 nézőt vonzott, ezt a Friderikusz Show követte, amit 386 ezren néztek. Vasárnap pedig az RTL-es kihívó A renitens sajátgyártású sorozat volt, amit 415 ezren néztek.

Így alakult a heti végeredmény

Az Exatlon Hungary még egyszer utoljára bebiztosította a heti győzelmet a TV2 számára, hiszen mind a hétköznapokon, mind a hétvégén nyerni tudott, azaz valódi csodafegyver volt a csatornának. A 18-59 évesek körében, a főműsoridőben mért, napi átlagos közönségarányok csatájában a TV2 17,2 százalékos közönségarányt ért el, szemben az RTL 15 százalékával.