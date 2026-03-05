2p

Makró Lantos Csaba Orbán Viktor Olaj Ukrajna

Eldöntötte Orbán Viktor, kit küldene a Barátság vezetékhez

A helyszínen akarja megvizsgálni a helyzetet a kormány.

Határozat jelent meg a Magyar Közlöny csütörtök este kiadott számában „A Barátság kőolajvezeték állapotát felmérő tényfeltáró küldöttségről” címmel. Ebben Orbán Viktor aláírásával kijelentik, hogy a magyar kormány tudomása szerint „a Barátság kőolajvezeték újraindításának nincs technikai akadálya”. Azonban "Ukrajna a magyar álláspontot vitatja, de nem teszi lehetővé a kőolajvezeték állapotának
vizsgálatát". Ezért 

„A Kormány szükségesnek tartja a Barátság kőolajvezeték állapotával kapcsolatos ellentétes állítások tisztázását, ezért létrehozza a Barátság kőolajvezeték állapotát felmérő tényfeltáró küldöttséget (a továbbiakban: Tényfeltáró Küldöttség).”

A küldöttség feladata helyszíni vizsgálat útján meggyőződni a Barátság kőolajvezeték állapotáról, működőképességéről, majd az eredményekről a kormány és a nyilvánosság tájékoztatása. 

„A Tényfeltáró Küldöttség vezetője az energiapolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium miniszterhelyettese”

- ír a rendelet, tehát a vezetést Lantos Csaba energiaügyi miniszter helyettesére, Czepek Gáborra bízza Orbán Viktor, aki a Molt is felkérte tag delegálására a küldöttségbe. A további tagokat a küldöttség vezetője jelöli majd ki.

