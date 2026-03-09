2p

Eldöntötték: tényleg ársapkát tesznek az üzemanyagokra Magyarország szomszédjában

Lépnek a horvátok, döntött a kormány.

A horvát kormány hétfői rendkívüli ülésén döntött az üzemanyagok árának korlátozásáról a közel-keleti helyzet és az iráni háború következtében emelkedő olajárak miatt – közölte Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök hétfőn.

A kormányfő elmondta: a közel-keleti háborús helyzet miatt lezárták a Hormuzi-szorost, ami jelentős emelkedést okozott a kőolaj világpiaci árában. A nyersolaj ára jelenleg hordónként 105-107 dollár között alakul, tíz nap alatt mintegy 50 százalékot emelkedve.

A kabinet ezért módosítja a kőolajtermékek legmagasabb kiskereskedelmi árát meghatározó rendeletet, valamint az energiahordozók és a villamos energia jövedéki adójáról szóló szabályozást, hogy mérsékelje az áremelkedés hatását a lakosságra – tette hozzá.

Plenkovic közlése szerint kormányzati beavatkozás nélkül az eurodízel literenkénti ára 1,72 euróra (mintegy 650 forint) emelkedne, a rendelet azonban 1,55 euróban (mintegy 585 forint) maximálja az árat. A benzin ára a piaci 1,55 euró (mintegy 585 forint) helyett literenként 1,50 euró (mintegy 566 forint) lesz.

A horvát kormány a két rendelet módosításával ismét felső határt szab az üzemanyagok árának a benzinkutakon.

Csehországban nem látják indokoltnak
A csehek nem lépnek

Nem tervez konkrét intézkedéseket a növekvő üzemanyagárak miatt a cseh kormány – hangzott el a hétfői kormányülés utáni sajtótájékoztatón, Prágában.

„A csehországi üzemanyagárak a legalacsonyabbak közé tartoznak az Európai Unió keretén belül, alacsonyabbak, mint Németországban vagy Lengyelországban” – jelentette ki Andrej Babis kormányfő újságírók előtt.

„Figyelemmel kísérjük a helyzet alakulását, az árak alakulását. Jelenleg semmiféle konkrét intézkedéseken nem dolgozunk” – tette hozzá Alena Schillerová kormányfőhelyettes, pénzügyminiszter.

