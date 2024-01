Elég lesz egy mobil is, ha a rendőr igazoltat

Both András a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, hogy több mint tíz éve tart már a szisztematikus építkezés az állami informatika területén: először a szélessávú internetkapcsolatot biztosították az otthonokban, mobiltelefonokon, később pedig az önkormányzatoknál és a kormányablakoknál is.

Nemsokára mobiltelefonnal is igénybe lehet venni az állami szolgáltatásokat (Fotó: Depositphotos)

Ezt követte a központi infrastruktúra kiépítése, ami azt jelenti, hogy szervertermeket hoztak létre, valamint összekapcsolták a különböző nyilvántartásokat. A vezérigazgató-helyettes szerint már csak az van hátra, hogy létrehozzanak olyan állami szolgáltatásokat, amelyeket akár egy okostelefon segítségével is igénybe lehet venni.

"Tehát az alapok megvannak, s most következik az, amikor az igazolványaink, az ügyintézés a mobiltelefonba költözik" - fogalmazott Both András, hozzátéve, hogy a klasszikus ügyintézési lehetőségek továbbra is elérhetőek lesznek a kormányablakban.

Újdonságnak nevezte, hogy a program élesítése után személyazonosításra alkalmas lesz a mobiltelefon, így egy rendőrségi igazoltatásnál ez kiválthatja a személyi igazolványt.

Hangsúlyozta, hogy az eddiginél biztonságosabb megoldásokat tesz lehetővé a digitális ügyintézés, amelynek része lehet például a többfaktoros azonosítás is.

Both András szerint a jövő ezen a téren az lesz, hogy kiterjesztik a személyazonosítási rendszert, így azt már akár dohányboltban vagy múzeumban is lehet majd használni, és további állami szolgáltatásokat építenek be a programba.

A vezérigazgató-helyettes az M1 aktuális csatornán a Miniszterelnöki Kabinetiroda által elkészítette Digitális Állampolgárság Programról elmondta azt is, hogy az állami mobil applikációt bárki letöltheti majd, és a regisztráció után lehet személyazonosításra használni azt QR-kód segítségével, amit a hatósági személy (például egy rendőr) leolvas.

A rendőri igazoltatásnál már idén kiválthatja a műanyag kártyát az applikáció, míg a dohányboltokban csak később lesz vele igazolható az életkor.

Az applikáció segítségével például erkölcsi bizonyítványt lehet majd igényelni, és egy gombnyomással letölteni azt - ismertette.

Közölte azt is, hogy a terveik szerint a felhasználóknak még idén hozzáférésük lesz a személyazonosítás és néhány egyéb ügyintézés mellett az elektronikus aláíráshoz, de a jövőben szeretnék bevonni a piaci szereplőket is, mint például a bankokat, a közmű- és a telekommunikációs cégeket, hogy a portáljaikra az applikáció segítségével lehessen belépni.